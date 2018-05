IDENTITA' - Ciclo di incontri organizzato dall'Istituto Storico di Macerata, dal 6 maggio al 10 giugno, a Caldarola, Visso, Pieve Torina, Camerino e Fiastra

Parte domenica prossima da Caldarola il progetto itinerante dell’Istituto Storico di Macerata, “Cantieri mobili di Storia” che attraverserà i paesi del sisma, dal 6 maggio al 10 giugno, da Visso a Pieve Torina, a Camerino e a Fiastra. «Si tratta di un’iniziativa – scrivono gli organizzatori – che ha richiesto mesi di preparazione e la cui riuscita dipenderà dalla nostra capacità di informare e coinvolgere la popolazione che è tornata a vivere in quei centri, le associazioni e le aggregazioni che lì si sono costituite. Per questo, anche se con non poche difficoltà, ci stiamo muovendo con i nostri mezzi, cercando di creare attenzione e interesse in un’opinione pubblica, sempre più distratta e “distante” dalle zone del sisma. Accanto a questa prima scommessa, ce n’è un’altra legata ad un uso pubblico della storia, che sappia confrontarsi con le criticità del presente e coinvolgere le comunità locali. Vogliamo, nonostante tutto, partire, sperimentare questa formula, far tesoro di quello che succederà e poi eventualmente ritornare in autunno con nuove collaborazioni e nuove idee». Accanto al patrocinio dell’Istituto Cervi collaborano il Centro Studi Acli Marche, la Rete di Storici per i paesaggi della produzione e di “Aristoria”, un’associazione che ha sede a Matelica, formata da giovani studiosi, tutti delle zone colpite dal sisma, tra il maceratese ed il teramano. L’Istituto Storico della Resistenza e dell’Età Contemporanea “Mario Morbiducci” di Macerata è presieduto da Paolo Coppari e diretto da Annalisa Cegna.

Il programma:

Domenica 6 maggio (ore 16) Caldarola, Sala Tonelli. Francesco Pirani (università di Macerata) “Le concerie e la lavorazione delle pelli in età preindustriale”. Interventi: lavoratori ex Conceria del Chienti.

Domenica 13 maggio (ore 16) Visso, Scuola. Olimpia Gobbi (insegnante e storica). “Risorse naturali e pastorizia nella lunga storia del Vissano”. Interventi: Michela Paris (allevatrice) e Marco Scolastici (Azienda Agricola Scolastici).

Domenica 2o maggio (ore 16) Pieve Torina, Nuovo edificio scolastico. Augusto Ciuffetti (università Politecnica delle Marche) “I mestieri della dorsale appenninica tra Sette e Ottocento”. Interventi: Orietta Maria Varnelli (imprenditrice) e Angelica Bravi (Cgil Macerata). “Il lavoro nell’Appennino: quali opportunità per il futuro?”

Domenica 27 maggio (ore 16) Camerino, Geostruttura (area City Park). Marco Giovagnoli (università di Camerino) “Le parole del terremoto: un dizionario sociale per capire le terre ferite dal sisma”. Interventi: Associazione “IoNonCrollo”.

Domenica 10 giugno (ore 16) Fiastra, Auditorium San Paolo. Anna Ascenzi e Lucia Paciaroni (università di Macerata) “Testimoni della scuola cercasi. Il recupero e la valorizzazione delle memorie scolastiche”. Interventi: dirigenti scolastici Maurizio Cavallaro, Fabiola Scagnetti, Agata Turchetti “Le piccole scuole tra passato e futuro”