IN TANTI hanno scelto di partecipare alla prima edizione di Transumaggio

Primo maggio, cinque sentieri, poi festa nell’azienda agricola e concerto all’interno di una stalla. A Macereto si è svolta oggi la prima edizione di Transumaggio. L’iniziativa si componeva di cinque sentieri che poi confluivano tutti a Macereto, all’azienda agricola Scolastici. Lì per tutto il pomeriggio ci sono stati musica, con un gruppo che si è esibito all’interno di una grande stalla, e poi prodotti tipici forniti dalle aziende della zona. Per chi ha scelto di trascorrere il primo maggio a Macereto erano pronte anche olive all’ascolana fatte a mano. Ne sono state vendute 1.800. Allestita anche una mostra fotografica in una Yurta. La giornata è cominciata con escursioni a piedi, a cavallo, in mountain bike o in compagnia di asinelli che partivano da 5 località del cratere per poi confluire tutti al santuario di Macereto dove c’è l’azienda agricola scolastici. Lì alle 12,30 sono stati aperti gli stand gastronomici per un primo maggio da vivere nel cratere. L’evento, gratuito, è stato organizzato da Epicentro/terremoto culturale insieme al Comune di Pieve Torina e all’Azienda Agricola Scolastici, e con la collaborazione di Parco nazionale dei monti Sibillini, Viandanza, Legambiente, Frontignano Bike Park, Associazione la Carovana, Herbartem, Gruppo di Ricerca Emidio Treviri, Marche In Moto – Comitato Pro Scossi.