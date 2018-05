GLI APPUNTAMENTI - Il Centro Studi Marche “Giuseppe Giunchi” ha promosso ed organizzato un ricco programma di eventi culturali nella Capitale. Il 18 maggio cerimonia di assegnazione del XXXIII Premio “Marchigiano dell’Anno”

di Alessandro Feliziani

Per il Centro studi Marche “Giuseppe Giunchi” quello che inizia oggi è un intenso mese di maggio, sia sul piano organizzativo, sia per l’offerta culturale che propone a tutti i marchigiani residenti nella Capitale e a coloro che dalla Marche desiderano prendere parte a Roma alle varie manifestazioni. Il programma che il presidente del Centro, Massimo Ciambotti e la direttrice Pina Gentili hanno presentato e diffuso nei giorni scorsi, si apre con una mostra internazionale di libri d’artista che sarà inaugurata giovedì 3 maggio alle 17 alla galleria antiquaria Sinopia di Roma. “RM-LA, Con-testi, Opere e dialoghi tra Roma e Los Angeles” – questo il titolo della mostra curata da Stefania Severi – è nata da un’idea di Johm David O’Brien e Lydia Predominato. Tra le opere in mostra figura un libro dell’artista maceratese Sante Monachesi (1910 – 1991), che giovanissimo aderì al “Gruppo Umberto Boccioni. Movimento Futurista delle Marche”. Insieme all’opera di Monachesi sono presenti quelle di altri 19 artisti, italiani e americani, che declinano in modo diverso il libro d’artista. Nell’occasione sarà presentato anche un libro realizzato presso il Centro Kaus di Urbino, sotto la guida del maestro Giuliano Santini, per la Fondazione Claudi di Serrapetrona. Mercoledì 9 alle 17, nella sede del Centre Studi Marche, in via dei Coronari, il poeta e bibliofilo Gianni Salaris terrà una conferenza su “La storia di Rugantino”, la maschia e il periodico satirico fondato nel 1848. Martedì 15, alle 17 nella sede del Pio Sadalizio dei Piceni, in piazza San Salvatore in Launo, in collaborazione con l’Accademia Elpidiana, sarà ricordata la figura e l’opera di Giuseppe Vannicola, musicista (primo violino dell’orchestra del Teatro alla Scala di Milano), scrittore, giornalista, poeta, editore, promotore culturale nato a Montegiorgio nel 1876. Nell’occasione sarà presentato il libro “Bisogna vivere più di una vita. Giuseppe Vannicola cento anni dopo”, a cura di Andrea Lombardinilo e Laura Melosi, edito da EUM, la casa editrice dell’università di Macerata.

Venerdì 18 il Centro Studi Marche assegnerà l’istituzionale premio “Marchigiano dell’anno”, giunto alla trentatreesima edizione. Quest’anno la cerimonia si terrà alle ore 18 nella Sala consiliare del Senato delle Repubblica, in piazza della Minerva. Mercoledì 23 alle 16,30 a Villa Altieri, una delle più prestigiose dimore storiche seicentesche di Roma, situata nel quartiere Esquilino, sarà presentata l’Antologia dei poeti romaneschi dal 1600 ai contemporanei, a cura di Gianni Salaris. Sabato 26 sarà ricordato San Venanzio, protettore di Camerino. Nella chiesa di San Eligio dei Ferrari ci sarà una Messa alle ore 17 celebrata da mons. Sandro Corradini, originario di Camerino, il quale durante il papato di Giovanni Paolo II è stato “Promotore generale della Fede” e da Don Decio Cipolloni, già direttore dell’Appennino Camerte e vicario generale delle Prelatura di Loreto. Seguirà la presentazione del libro “Giuseppe D’Avack – una monografia” alla presenza dell’autore, mons. Giuseppe Tozzi. Martedì 29 maggio l’attività culturale del Centro Studi Marche si sposterà a Stoccarda per il secondo (dopo Il Cairo) evento all’estero del progetto biennale “Infinito 200” dedicato al bicentenario della celebre poesia di Giacomo Leopardi, “L’Infinito”. Con la collaborazione dell’Istituto italiano di cultura presso la città tedesca, si terrà un incontro letterario sul poeta recanatese presso l’Universitäts Bibliothek.