CIVITANOVA - Le vetture erano parcheggiate in via Friuli. Indagini in corso

Incendio doloso di auto in via Friuli a Civitanova. I vigili del fuoco sono intervenuti questa notte attorno alle 3,20 dove qualcuno ha appiccato il fuoco ad una Ford Mondeo parcheggiata lungo la strada e di proprietà di un 46enne residente della via. Ad accorgersi di quanto stava avvenendo i residenti che hanno dato l’allarme. Danneggiata dal rogo anche una Toyota Yaris di un uomo che vive a Roma e che era parcheggiata vicino alla Mondeo. Non ci sarebbero dubbi sull’origine dell’incendio che appare doloso. Non sono state trovate tracce di innesco, ma probabilmente è stato utilizzato del liquido infiammabile. E’ l’ennesimo preoccupante episodio a Civitanova. Solo qualche settimana fa un’Ape Car è stata data alle fiamme in via Conchiglia a ridosso di una abitazione. Sul posto anche la polizia.