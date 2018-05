CIVITANOVA - Il sindaco Fabrizio Ciarapica: «Ascolto tutti i giorni persone che hanno problemi a mantenere la famiglia. I giovani sono ostaggio di stage e tirocini». Alfonso Cifani (Cisl): «Nelle Marche persi 6.500 posti nei settori moda e calzature»

di Laura Boccanera

(Foto di Ciro Lazzarini)

Un giovane su 4 nelle Marche è senza lavoro, la nostra Regione cresce la metà rispetto alla media nazionale. Questo l’allarme lanciato questa mattina da Alfonso Cifani della Cisl che è intervenuto come rappresentante dei sindacati alla cerimonia ufficiale per il primo maggio, festa dei lavoratori. Una mattinata di ricordo e riflessione che ha toccato, come tradizione, varie tappe: Civitanova Alta, il parco della Cecchetti e il monumento ai caduti, l’area portuale fino al Lido Cluana dove il corteo, aperto dalla banda cittadina si è fermato per il discorso del sindaco, del presidente del consiglio e del sindacato. E proprio Cifani della Cisl ha voluto fare un focus sulla situazione dell’occupazione nella Regione, ricordando il tema nazionale di questo 1 maggio dedicato in tutto il mondo alla sicurezza nei luoghi di lavoro: «nel 2017 sono aumentati decessi e infortuni, il tema della sicurezza e della salute deve essere centrale, non c’è esigenza di produttività che deve essere perseguita mettendo a rischio la vita delle persone». In seconda analisi si è parlato anche di disoccupazione e mondo dell’imprenditoria: «per un settore in ripresa come quello meccanico e del legno, peggiorano quelli di moda e calzature – continua Cifani – abbiamo perso, in regione, 6.500 posti di lavoro autonomo, non bisogna lasciare da sole le famiglie». Ad aprire la cerimonia il presidente del consiglio comunale Claudio Morresi che ha fatto un excursus sul significato del primo maggio: «mai come oggi lavorare è difficile se non impossibile, il mio pensiero va ai giovani, ai terremotati e alla sicurezza nei luoghi di lavoro – ha detto Morresi –, questa agonia di opportunità spinge i giovani a farsi andare bene qualsiasi lavoro, ci sono tanti laureati nei call center o che fanno i camerieri, ma anche tanti professionisti che lavorano al ribasso e coloro che non prenderanno mai una pensione. Una volta sembrava scontata, ora è un’utopia».

Sull’importanza del lavoro e della difficoltà di molte famiglie civitanovesi ha parlato il sindaco Fabrizio Ciarapica: «i giovani sono ostaggio di contratti a chiamata, stage, tirocini, occorre ridare dignità all’essere umano. Come sindaco ascolto tutti i giorni le difficoltà che le persone hanno di mantenere una famiglia o avere una casa. Cosa festeggiamo se il lavoro non c’è o manca? Mi accade spesso di vedere padri che non riescono a mantenere i propri figli o donne che non riescono ad avere la propria indipendenza economica. Non sono situazioni lontane da noi, ci sono casi di tanti civitanovesi in seria difficoltà. E’ difficile trovare un lavoro, le imprese hanno fatto fatica a mantenere vivi i posti di lavoro, la crisi non ha risparmiato nessuno, ma ne stiamo uscendo, ne usciremo a testa alta. Le imprese civitanovesi hanno tenuto duro e resistito, così come i cittadini che non hanno perso la speranza. La salute delle imprese oggi sta migliorando, per cui oggi festeggiamo la speranza che ha tenuto vive le attività della nostra comunità, la speranza dei lavoratori che cercano lavoro, ma soprattutto festeggiamo il futuro perchè a questo guarda chi cerca lavoro, lavoriamo tutti affinché il futuro non sia così lontano, ma diventi un radioso presente».