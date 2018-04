MACERATA - Forte interesse per gli stand produttivi e per le proposte per i bambini

Si è chiusa con un ottimo successo di pubblico la 7^ edizione di Marche Aziende Expo che nel fine settimana appena trascorso, ha visto la presenza di centinaia di stand al Centro Fiere di Villa Potenza.

Malgrado la concomitanza di altri eventi in zona, le presenze sono state davvero numerose, specialmente la domenica.

Molto interesse hanno destato gli stand con le produzioni locali, dove erano rappresentati tanti settori tipici del nostro territorio alle prese, purtroppo, con la crisi persistente. Ma anche non poche novità si sono affacciate in questa fiera – a testimonianza del cambiamento dei tempi – legate in particolare al comparto elettronico che attraverso l’innovazione investe le anche le produzioni nostrane.



L’aspetto ludico, ma anche formativo, ha destato notevole curiosità, a cominciare dalle gare con i droni, in uno spazio realizzato ad hoc, dove si sono affrontate decine di neofiti. Tanti bambini hanno partecipato alle gare con le mini 4 wd, ma soprattutto sono stati letteralmente attratti dagli spazi dedicati ai mattoncini Lego dove, oltre agli straordinari allestimenti proposti, hanno potuto cimentarsi nella realizzazione di modellini. Gettonato il settore auto, per la fiera sono arrivate 80 tra auto tuning, apecar e moto.

La Fiera del Disco, tornata a Villa Potenza dopo oltre 20 anni, ha visto l’arrivo di tantissimi appassionati anche da fuori regione.

Marche Aziende Expo dà appuntamento alla prossima fiera in programma a settembre, organizzata da Gianluca Di Iorio, titolare dall’agenzia Cirix.