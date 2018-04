IL PILOTA britannico della scuderia Aprilia si è goduto un giro in bici per le strade del Balcone delle Marche

Scott Redding in bici a Cingoli

Scott Redding in bici a Cingoli. Il pilota britannico della MotoGp, scuderia Aprilia, si è dedicato oggi una domenica di mountain bike tra i sentieri e le strade del Balcone delle Marche, proprio nel giorno della tradizionale gara 9 Fossi, ormai appuntamento internazionale che ha chiamato a raccolta circa 1300 corridori. Il motociclista classe ’93, molto attivo sui social, ha pubblicato molte foto e video degli scorci «beautiful» (come li ha chiamati lui) di Cingoli. Redding è arrivato in provincia insieme alla fidanzata Kiara Fontanesi, anche lei motociclista, che oggi ha partecipato alla tappa del Campionato italiano femminile di motocross sul tracciato del San Pacifico di San Severino.