Una folla per l’addio ad Agnese Brachetti

Il nonno: «Festeggerai il compleanno

con la tua mamma in cielo»

POLLENZA - La chiesa di sant'Andrea non è riuscita a contenere i tantissimi che hanno voluto salutare per l'ultima volta la giovane morta per un malore in palestra. Il fratello Alessandro: «Ora sei libera di viaggiare per il mondo come hai sempre sognato»

