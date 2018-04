MACERATA - E' stato l'onorevole Tullio Patassini ad inaugurare la settima edizione in scena a Villa Potenza. Vari i settori rappresentati negli stand in esposizione, espressione delle produzioni locali e non. Curiosità per la Fiera del disco, il simulatore di Formula 1 e il carro armato Brdm 2

«Una manifestazione che unisce aziende, sociale e spazio per i bambini è sicuramente una bella opportunità per il territorio». Con queste parole il neo parlamentare maceratese, Tullio Patassini, ha inaugurato oggi pomeriggio, la settima edizione della fiera Marche Aziende Expo in scena a Villa Potenza.

Al suo fianco l’organizzatore, Gianluca Di Iorio titolare dell’agenzia di comunicazione Cirix e il parroco don Franco Palmieri, che ha impartito la benedizione. L’onorevole Patassini ha voluto conoscere i vari stand in esposizione, espressione delle produzioni locali e non solo ed ha avuto parole di apprezzamento per l’impegno profuso nei vari campi in tempi difficili come quelli che stiamo vivendo. I settori rappresentati sono i più vari, anche con prodotti nuovi e curiosi, come l’antifurto fumogeno che di questi tempi può essere un utile strumento per la sicurezza. Molto interesse, fin da subito, ha riscosso la Fiera del disco con tanti estimatori locali e non, così come l’area street food, i simulatori di Formula 1, l’area giochi per bambini e il carro armato Brdm 2 che è anche una stazione meteorologica e può essere visitato all’interno. La Croce Rossa con i suoi volontari è presente anche in questa occasione con una pesca di beneficenza e tante iniziative per i più piccoli.