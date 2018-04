CIVITANOVA - Il gruppo ha mappato la situazione sul territorio di sua competenza e ha inviato all'amministrazione un report con una serie di richieste e tre progetti corrispondenti ad altrettante zone del quartiere

Atti vandalici in via Vasco De Gama, scarsa illuminazione e problematiche sulla viabilità. Il gruppo di controllo del vicinato di via Maranello a Civitanova ha mappato la situazione sul territorio di sua competenza e ha inviato all’amministrazione un report con una serie di richieste e tre progetti corrispondenti ad altrettante vie del quartiere per limitare il degrado. Nato con lo scopo di agire in sinergia fra residenti per segnalare illeciti e reati, il controllo del vicinato spazia anche alla cura del quartiere con la consapevolezza che migliorare aree degradate significa renderle più sicure e controllate. In particolare nel quartiere di San Gabriele la criticità maggiore è rappresentata dai numerosi episodi di atti vandalici, auto rubate, rotte, danneggiate e la presenza di soggetti che davanti alla pineta del supermercato si radunano per spaccio e consumo di drogas. I progetti richiesti per via Vasco De Gama e Enrico Il navigatore prevedono l’installazione di una telecamera e di una maggiore illuminazione oltre all’abbattimento delle barriere architettoniche. In via Lazio il rischio maggiore registrato dai residenti è rappresentato dalla viabilità, mentre nella zona di Via Civitanova e all’angolo con via Lombardia la visibilità stradale e il mancato rispetto dei divieti di sosta rendono il transito dei veicoli pericolosi. Il controllo del vicinato chiede l’apposizione di dissuasori nel tratto interessato di Via Civitanova. Problemi anche al muraglione di contenimento lungo via Civitanova che risulta fatiscente. «Speriamo di vedere quanto prima la nomina di un referente all’interno della polizia locale da parte del Comune – auspica il gruppo Maranello del cdv – l’assegnazione di un locale informativo in zona centrale, al fine di essere a disposizione della cittadinanza in un luogo facilmente identificabile ed incrementare così il numero dei gruppi in città (attualmente sono 18 i gruppi) e una concreta azione incentivante per la creazione di nuovi gruppi e risorse per l’attuazione degli scopi che l’amministrazione comunale ha convenuto con il controllo del vicinato».