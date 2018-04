CIVITANOVA - I consiglieri comunali di maggioranza hanno fatto il punto sulla sanità: presidio provinciale e legge regionale 145, quella che dovrebbe aprire ai privati

«Sforamenti di diossina e altri elementi chimici dai carotaggi alla Pieve, la sanità si occupi di persone non di cemento, si riveda la collocazione della Pieve». I consiglieri comunali di maggioranza di Civitanova questa mattina hanno fatto il punto sulla sanità, sull’ospedale unico e parlando anche della legge regionale 145 definita «ennesimo spostamento della sanità dal pubblico verso il privato».

Presenti Paolo Nori per Vince Civitanova, Maicol Pezzola per la Lega, Cristina Ruffini per Fdi, Vincenzo Pizzicara per Noi con Ciarapica e Flavio Rogani. Tanti i temi toccati. «Servirebbe una pianificazione e la Regione ha due strumenti, la pianificazione territoriale e sanitaria – ha detto Rogani – quella territoriale è ferma al 2002, quella sanitaria è scaduta al 2013. Alla luce dei recenti fatti, con quanto emerso dai carotaggi e dalla presenza del cratere sismico nell’entroterra, un nuovo ospedale dovrebbe sorgere sulla costa. Oltretutto il progetto è stato presentato alla conferenza dei sindaci senza un piano finanziario». Dopo il consiglio comunale aperto il sindaco Fabrizio Ciarapica si era impegnato a radunare i sindaci del territorio per chiedere un incontro al governatore delle Marche Luca Ceriscioli per rivedere la possibilità della collocazione alla Pieve. Ma questa mattina si è discusso anche della proposta di legge regionale 145 contro la quale Fratelli d’Italia sta dando battaglia facendo banchetti e raccolta firme. «E’ l’ennesima privatizzazione del sistema sanitario» – ha commentato Pezzola della Lega.