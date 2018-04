LA COMPAGNIA Tournée da Bar fa tappa nei centri del cratere del terremoto del 2016 dal 3 al 13 maggio. L'iniziativa rientra nel progetto "AbitiAmo le Marche"

Tournée da Bar arriva in provincia. Il progetto che diffonde il teatro, la cultura e l’amore per i classici in luoghi teatralmente non convenzionali, viaggia per le Marche con “Giuletta & Romeo”, in scena nei luoghi colpiti dal sisma 2016. Un’iniziativa che rientra nel progetto “AbitiAmo le Marche”, promosso dal Mibact, dall’Amat e dal consorzio Marche spettacolo. La compagnia Tournée da Bar – vincitrice dei bandi Che fare 2015, Funder 35, Open 2016 della Compagnia di San Paolo e del premio #ReteCritica2016, come miglior progetto di comunicazione – porta in scena una originale e fresca versione del capolavoro shakespeariano il 3 maggio ad Acquasanta Terme (piazza Angela Latini – in caso di pioggia tensostruttura Parco Rio), il 4 a Castignano (teatro Comunale), il 5 maggio ad Arquata del Tronto (centro polivalente di Pretare), il 6 a Cossignano (piazza Umberto I – in caso di pioggia impianto sportivo Contrada Crocifisso), il 10 maggio a Camerino (Geostuttura Citypark), l’11 a Castelraimondo (piazza della Repubblica – in caso di pioggia sotto i portici di piazza Dante), il 12 maggio a San Ginesio (piazza Alberico Gentili) e il 13 a Caldarola (sala Tonelli).

Una vera e propria tournée che viaggia di notte mettendo in scena i grandi classici del teatro, Tournée da Bar offre un’occasione di spettacolo gioiosa e festosa, adatta a tutti e con musica dal vivo in grado di catalizzare l’attenzione e l’interesse di un gran numero di persone, per far loro riscoprire la bellezza del teatro e della letteratura.

In Giulietta & Romeo il pubblico riscopre la storia di Romeo e Giulietta tra narrazione, azione, coinvolgimento diretto e brani originali.