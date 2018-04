Come imparare a trovare lavoro

SAN SEVERINO - L'associazione Scacco matto onlus di Matelica organizza un corso destinato ai giovani dai 16 ai 35 anni e finanziato dalla Regione Marche. Il primo incontro si terrà sabato 28, dalle 16,30 alle 18,30, nell’auditorium dell’istituto comprensivo Tacchi Venturi

In cerca di lavoro? L’associazione Scacco matto onlus di Matelica, nell’ambito del progetto GiovanInformati e in collaborazione con l’Ambito territoriale sociale 17 dell’Unione montana Potenza, Esino e Musone di San Severino, organizza un corso destinato ai giovani dai 16 ai 35 anni e finanziato dalla Regione Marche, pensato per creare maggior coinvolgimento nella ricerca attiva e proficua del lavoro. Un vero e proprio percorso, con dodici incontri a cadenza settimanale, che porterà a dare vita a un Job Club, un gruppo di persone che si aiutano a vicenda nella ricerca di un lavoro ritrovandosi a cadenze regolari. Il gruppo sarà coordinato da un trainer professionista certificato che dedicherà ogni singolo incontro a un tema diverso della ricerca attiva del lavoro e che si baserà su contenuti teorici, esercizi pratici, spazi di confronto, scambi di contatti e informazioni. Verranno infine rilasciati attestati di partecipazione a chi prenderà parte ad almeno il 75% degli incontri.

Il primo incontro si terrà sabato 28, dalle 16,30 alle 18,30, nell’auditorium dell’istituto comprensivo Tacchi Venturi di San Severino, in viale Bigioli 126. Per informazioni ci si può rivolgere al numero di telefono 3398676137. Questo il programma degli incontri: come funziona il Job club, il mercato del lavoro, il bilancio delle competenze e l’obiettivo professionale, la ricerca delle informazioni, l’intervista informativa, l’autocandidatura, inviare email, cv e lettera di candidatura, personal Branding, internet e social media per trovare lavoro, annunci e agenzie, selezione del personale (colloquio di lavoro e simulazione), laboratorio di comunicazione interpersonale parte 1 e parte 2. A seguire i corsisti, nella figura di trainer, sarà Paolo Roganti, formatore e trainer ufficiale per il progetto Job Club, project manager di due importanti progetti nazionali per le competenze digitali e l’occupazione giovanile con partner principali Google e Unioncamere. Gli incontri avranno termine il 21 luglio e sarà possibile iscriversi e partecipare anche a corso già iniziato.