GIOVANILI - Tutto pronto per la 22esima edizione del torneo regionale. Iscritte 32 squadre. Competizione al via il 12 maggio

Trofeo Marche, tutto pronto per la 22esima edizione del torneo regionale per squadre di calcio giovanili organizzato dalla Cluentina di Macerata. Sono 32 le squadre iscritte, rappresentanti di tutte e cinque le province marchigiane. Segno di un torneo in crescita anno dopo anno. Nelle ultime ore sono state diffuse le date delle fasi del trofeo: fase di qualificazione dal 12 maggio al 3 giugno, ottavi dal 7 al 10 giugno, quarti 16 e 17 giugno, semifinali 20 giugno, finale terzo e quarto posto 23 giugno e finalissima 24 giugno. Le formazioni iscritte, divise negli otto gironi, disputeranno gare di sola andata e si qualificheranno agli Ottavi di Finale le prime due classificate di ogni girone. Il sorteggio integrale ha riservato diversi scontri interessanti già a partire dalla fase di qualificazione, come i derby di Macerata tra Junior e Robur e l’Academy Civitanovese nel Girone A, quello tra Loreto e Villa Musone nel Girone F e nel Girone D la sfida tra Montemilone Pollenza e Alma Juventus Fano, finaliste del Campionato regionale Giovanissimi 2016 che vide Pollenza alzare la coppa. Da seguire anche il cammino di Tolentino, detentrice del titolo, nel combattuto Girone C. Gli ottavi di finale si svolgeranno nei campi delle squadre prime classificate nei rispettivi gironi, mentre a partire dai quarti il trofeo si sposterà in pianta stabile al campo San Giuliano di Macerata, al Rione Pace.

Questa la lista degli otto gironi:

Girone A

Academy Civitanovese

Robur Macerata

Elpidiense Junior

Junior Macerata

Girone B

Ponte San Giusto Academy

Veregrense

United Civitanova

Academy ano

Girone C

Tolentino

Giovane Ancona

Camerino

Treiese

Girone D

Portorecanati

Fabriano Cerreto

Montemilone Pollenza

Alma Juventus Fano

Girone E

Matelica

Spes Valdaso

Afc Fermo

Calcio Lama

Girone F

Vigor Sant’Elpidio Viola

Campiglione Monturano

Loreto

Villa Musone

Girone G

Borghetto

San Francesco Cingoli

Potenza Picena

Piccoli Diabolici

Girone H

Union 2000 calcio

Candia Baraccola Aspio

Fc Vigor Senigallia

Atletico Calcio Porto Sant’Elpidio