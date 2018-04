CULTURA - Dal 30 aprile al 6 maggio lungo corso Matteotti aperta al pubblico la fiera dedicata ai libri prodotti nelle Marche. Inaugurazione degli incontri letterari il 4 maggio con il libro di Cronache Maceratesi su Pamela e i fatti di Macerata

“Macerata Racconta” e non solo. Dal 30 aprile al 6 maggio nei locali dell’ex Upim lungo corso Matteotti di Macerata propone anche la fiera dell’editoria “Marche Libri”, giunta alla settima edizione. Un’esposizione tutta dedicata alla produzione editoriale della regione. Unica nel suo genere nel territorio, Marche Libri si conferma uno spazio in cui trovare le migliori produzioni editoriali dell’intera regione e non solo, visto che al suo interno saranno ospitati anche alcuni editori provenienti da altre regioni italiane. Marche Libri rappresenta un appuntamento importante per la cultura e l’imprenditoria editoriale che presenta in questa nuova edizione 47 case editrici le quali torneranno a esporre.

L’inaugurazione di Macerata Racconta è in programma il 4 maggio alle 16,30, con il brindisi inaugurale affidato ai vini del consorzio TerroirMarche, e subito dopo inizieranno gli incontri letterari di questa sezione che saranno aperti da Cronache Maceratesi (tramite Ilari Editore) con la presentazione del suo libro fresco di stampa curato da Maurizio Verdenelli e Matteo Zallocco dedicato ai tragici casi di cronaca relativi all’omicidio di Pamela Mastropietro e alla rappresaglia di Luca Traini. Faranno seguito Corrado Dottori e “La musica vuota” (Pequod edizion), Marco Benedettelli con “Chi Brucia.”(Vydia Editore), Giulio Cesare Giacobbe e “L’enigma della felicità” (Roi Edizioni) e infine Franco Lorenzoni con “Orfeo, la Ninfa Siringa e le percussioni pazze dei Coribanti. Le origini della musica nel mito” (Rrose Sélavy). Il 5 e 6 maggio gli incontri presentati dagli editori che espongono continueranno con tanti altri appuntamenti tra cui Piero Massimo Macchini e Deborah Iannacci per Giaconi Editore, Paolo Tarsi per Ventura Edizioni, Daniela Fabiani per EUM, Mechi Cena e Bruno Sebastiani per Le Mezzelane Editrice, Marco Poeta, Salvatore Tommasi e Simonetta Pagliericcio per Controvento Editore, Floria Moscardi per Claudio Ciabochi Editore, Marco Lombordazzi e Paolo Bonetti per Aras Edizioni, Alessandro Perri per AEdizioni AE e conclude Giovanna Olivieri per Altreconomia.