CORSA AL TRICOLORE - Tutte le informazioni per acquistare i biglietti: la sfida in programma martedì primo maggio alle 18 a Civitanova

La Lube comunica le modalità di prevendita biglietti per Gara 4 di Finale Play Off Scudetto tra Lube e Perugia, in programma all’Eurosuole Forum di Civitanova martedì 1 maggio alle 18. Sarà possibile acquistare massimo tre biglietti a testa. Non sono più validi gli abbonamenti ordinari (mentre restano validi gli abbonamenti Vip) e che in questa occasione non saranno valide le tessere libero ingresso, che daranno però possibilità di esercitare la prelazione per acquisto di un biglietto.

DIRITTO DI PRELAZIONE DA OGGI A SABATO 28 APRILE- Come detto sopra, per le Finali Play Off Scudetto non sono più valide le tessere di abbonamento (tranne le Vip) né le tessere libero ingresso. Gli abbonati alla stagione 2017/18 potranno però esercitare il diritto di prelazione per confermare il proprio posto entro sabato 28 aprile. I possessori di tessera libero ingresso potranno acquistare un biglietto in prelazione sempre entro sabato 28 aprile. Da lunedì 30 i posti non confermati dagli abbonati saranno rimessi in vendita.

Come esercitare la prelazione, due modalità – Al botteghino dell’Eurosuole Forum giovedì 26 aprile dalle 17 alle 19,30, venerdì 27 aprile dalle 15 alle 19,30, sabato 28 mattina dalle 10 alle 13 e pomeriggio dalle 15 alle 18,30. Nei punti vendita Booking Show e online : una volta effettuato il login l’utente viene spostato su una semplice guida all’acquisto in prelazione del biglietto sulla base dei dati dell’abbonato.

PREVENDITA BOOKING SHOW DA VENERDI’ 27 SOLO NEI PUNTI VENDITA DELLE MARCHE- E’ possibile acquistare in prevendita i posti non in prelazione solo dei settori numerati per il match della Cucine Lube Civitanova, nei punti vendita Booking Show nelle Marche, dalle 15 di venerdì 27 aprile.

VENDITA BIGLIETTI POSTI LIBERI DA VENERDI’ 27: ORARI BIGLIETTERIA ALL’EUROSUOLE FORUM DI CIVITANOVA- Biglietti per i posti non in prelazione in vendita anche all’Eurosuole Forum di Civitanova (fino ad esaurimento tagliandi) venerdì 27 aprile dalle 15 alle 19,30, sabato 28 mattina dalle 10 alle 13 e pomeriggio dalle 15 alle 18,30, domenica 29 chiuso, lunedì 30 dalle 17 alle 19,30, martedì 1 maggio dalle 10 alle 13 e dalle 15 fino all’inizio gara.

Per informazioni telefonare allo tel:07331999422 negli orari suddetti.

PREZZI BIGLIETTI

PREMIUM (settore B):

Biglietto numerato: 40 Euro Intero (41,50 Euro in Prevendita Booking Show), 30 Euro Ridotto* (31,50 Euro in Prevendita Booking Show).

GOLD (settori A-C)

Biglietto numerato: 30 Euro Intero (31,50 Euro in Prevendita Booking Show), 20 Euro Ridotto* (21,50 Euro in Prevendita Booking Show).

TRIBUNA (settori G-H-I):

Biglietto numerato: 20 Euro Intero (21,50 Euro in Prevendita Booking Show), 15 Euro Ridotto* (16,50 Euro in Prevendita Booking Show).

GRADINATA (settori E-M):

Biglietto numerato: 16 Euro Intero (17,50 Euro in Prevendita Booking Show), 12 Euro Ridotto* (13,50 Euro in Prevendita Booking Show.

CURVA (settori D-F-L-N):

Biglietto non numerato: 14 Euro Intero (15,50 Euro in Prevendita Booking Show), 10 Euro Ridotto* (11,50 Euro in Prevendita Booking Show)

*ridotto Under 18 e Over 65