FESTA DELLA LIBERAZIONE - In tanti hanno scelto la città costiera per trascorrere la giornata festiva. Successo per la fiera "Il mare in fiore"

di Laura Boccanera

(Foto di Federico De Marco)

Civitanova regina del 25 aprile: temperature oltre la media e pienone nei ristoranti e sul lungomare sud per “Il mare in fiore”. La fiera florovivaistica giunta alla ottava edizione ha attirato sul litorale migliaia di persone. La giornata di festività conferma la città come meta attrattiva per i visitatori: in tanti anche oggi hanno approfittato della giornata di festa per riversarsi in spiaggia: pieni gli chalet sia a pranzo che in mattinata e nel pomeriggio. Tantissimi anche i picnic in spiaggia e coloro che hanno dismesso golfini e magliette dando sfogo alla voglia d’estate e piantando ombrelloni e sdraio. Una stagione che sembra già nel pieno, per la gioia degli operatori che da quest’anno hanno goduto anche della presenza degli umbri per la giornata del 25 aprile. Tanti visitatori anche per il Mare in fiore organizzato da My love eventi. La manifestazione è cresciuta molto negli anni, diventando un appuntamento atteso e che inaugura l’arrivo dell’estate. Quest’anno erano oltre 100 gli espositori (dai 12 della prima edizione) che proponevano dalle piante ornamentali a quelle aromatiche, dai bulbi alle leccornie gastronomiche. «Il passaparola fra gli operatori e tanta costanza hanno permesso di ottenere il risultato di oggi – ha detto l’organizzatrice Carmen Carella – abbiamo avuto una selezione di professionisti e hobbisti a tema, giardinaggio, prodotti naturali, arredo esterni, fiori, piante ed essenze. E’ stato un successo». Tenuti a bada per tutta la giornata anche i commercianti abusivi che solo dopo le 19, con la cessazione del servizio predisposto dalla polizia municipale, hanno affollato il lungomare in largo Melvin Jones e di fronte allo chalet Brigantino. Problemi invece alla viabilità attorno alle 19 col traffico congestionato anche a causa della concomitanza della partita della Lube. Completamente bloccato l’ingresso alla statale 77 in entrata, con la fila a sud su tutta via Aldo Moro e in via Marinetti. Problemi anche in viale Vittorio Veneto. A peggiorare la situazione anche alcuni incidenti che si sono verificati sul lungomare nord senza feriti, ma che hanno rallentato fortemente la viabilità e in via Silvio Pellico di fronte a Vulcangas.