Tennis, Macerata vince in Sicilia

SERIE B - La squadra del capoluogo torna da Aci Castello con un successo per 4 a 2. Domenica l'appuntamento sarà alle 10 nei campi di via dei Velini contro il Tennis club romano di Lombardia- Bergamo. Buone notizie anche dalla serie C e dagli Under

L’Atm torna dalla Sicilia con una splendida vittoria per 4 a 2. L’associazione tennis Macerata militante nel campionato di serie B ha ottenuto il successo ad Aci Castello contro la quotata compagine locale. I punti per la squadra maceratese, accompagnata dal responsabile Nicola Bianchini, sono arrivati nei singolari da Lucas Verdicchio, Alberto Maria Lombardi e Nicolò Guerrieri e dal doppio formato da Lucas Verdicchio e Tommaso Compagnucci. Grande la soddisfazione dei ragazzi che domenica 29 aprile affronteranno nei campi maceratesi una formazione lombarda. L’appuntamento è alle 10 contro il Tennis club romano di Lombardia – Bergamo. Ottime notizie anche dalla squadra che disputa il campionato di serie D1 maschile che è riuscita a sovvertire il pronostico sfavorevole vincendo 3 a 2 in casa contro la più quotata squadra di San Severino. I punti per l’Atm sono venuti dai singolari dei Maestri Fabiano Tombolini e Simone D’Agosto e del promettente Matteo Chiariotti. Nel settore giovanile bella affermazione della prima squadra under 14 maschile composta da Federico Massei, Tommaso Incicco e Dante Testa che è tornata vittoriosa dai campi di Ascoli mentre la seconda squadra Under 14 maschile, composta da Alessandro Carancini, Pietro Gentilucci, Gianluca Randi e Lorenzo Zitti è stata sconfitta 3 a 0 in casa dai pari età di Tolentino. Ancora buone notizie dall’atleta maceratese Aurora Curzi che, vincendo il suo singolare a Senigallia, ha permesso alla sua squadra di vincere per 3 a 1 l’incontro inter-sociale di Serie C.