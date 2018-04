PROMOZIONE - Gli arancioneri trionfano nella finale giocata a Montefano contro la Passatempese, decisive le reti di Di Crescenzo e Mandorlini nella ripresa. Il presidente Crocioni: «Siamo orgogliosi di mettere in bacheca questo trofeo per la prima volta»

La Coppa Italia di Promozione è dell’Helvia Recina. Una vittoria meritata e fortemente voluta al cospetto di una coriacea Passatempese che si deve arrendere ai gol di Di Crescenzo e Mandorlini nella finale giocata al Comunale di Montefano. Grande pubblico per questa sfida in campo neutro con gli arancioneri vogliosi di portare a casa il primo alloro regionale e decisi a dare una svolta finalmente positiva alla stagione. Formazione confermata rispetto alle ultime due uscite per mister Carassai con il solo Di Crescenzo a sostituire lo squalificato Marcoaldi. L’inizio di gara è favorevole all’Helvia che già al 4′ minuto impegna Moscoloni con un siluro dalla distanza di Hoxha. L’Helvia spinge sull’acceleratore e al 10′ su cross dalla sinistra di Montanari è Campana a colpire il palo di testa con Moscoloni fuori causa.

Pian piano la Passatempese prende le misure e chiude gli spazi nella sua metà campo e tentando le ripartenze in velocità senza creare pericoli per Recchi. Al 29′ l’azione più pericolosa degli osimani con Borgognoni lanciato in velocità da una sponda di testa di Gianluca Mezzanotte che mette a lato solo davanti a Recchi. Nell’azione restano a terra Foglia e lo stesso capitano ospite dopo un durissimo scontro testa contro testa, gioco fermo per circa otto minuti con Mezzanotte costretto a dare forfait. Gioco che riprende dopo lo spavento e al 44′ Mandolini e Moscoloni per poco non regalano il vantaggio all’Helvia ma il retropassaggio del difensore rotola a lato del palo destro con il portiere scavalcato dal pallone. Nella ripresa l’Helvia torna subito a spingere per provare a chiudere la contesa nei novanta regolamentari ed evitare la lotteria dei rigori e al 47′ è Capparuccia di testa a impegnare ancora Moscoloni. Ci prova anche Campana al 51′ ma il destro è a lato. Al 56′ il gol che apre la scatola con Di Crescenzo che approfitta di un pasticcio di Graciotti in area e con un sinistro al volo mette dentro il punto del vantaggio che fa esplodere la tribuna colorata di arancio nero. Sulle ali dell’entusiasmo l’Helvia controlla la fievole reazione degli osimani e sfiora a più riprese il raddoppio. Ci prova Perrella con un gran destro dal limite al 75′ colpendo in pieno la traversa, replica Badiali due minuti dopo ma il destro a giro è fuori di un soffio. Ancora Perrella all’84’ impegna Moscoloni ma il gol non arriva e nel finale l’Helvia deve difendersi sui palloni lunghi buttati in area dai giallo blu senza esito. Al 95′ è Mandorlini in solitaria a battere Moscoloni per il raddoppio che dà il via alla festa dell’Helvia.

«Siamo molto contenti e soddisfatti per aver conquistato questo trofeo – il commento del presidente Alberto Crocioni a fine gara – perchè dopo la vittoria del campionato di Promozione di due anni fa ci riempie di orgoglio come società mettere in bacheca questa prima coppa regionale. Sappiamo di dover ancora recuperare qualcosa in campionato e ci proveremo fino alla fine».«Dedico questa vittoria ai miei genitori, alla società e ai ragazzi – le parle di mister Carassai -perchè questa vittoria è frutto del lavoro e dell’impegno di tutti. Ci tenevamo a vincere e ce la siamo meritata. Non è stato facile battere una buona squadra come la Passatempese ma siamo stati bravi a giocare con pazienza e sfruttare i loro errori, giocando una buona partita. La vittoria ci dà morale per la corsa finale verso i play off». «E’ una vittoria che ci ripaga di una stagione fin qui altalenante e per chi come me e altri che abbiamo vissuto la retrocessione dello scorso anno, un modo per ripagare la fiducia di tutti e la delusione dell’anno scorso», così Andrea Mandorlini a fine partita.

Il tabellino:

HELVIA RECINA: Recchi, Pagliarini, Montanari, Hoxha(86′ Domizioli – 93′ Mandorlini), Capparuccia, Foglia, Perrella, Campana, Di Crescenzo (83′ Maccioni), Badiali, Massini (65′ Girotti), All: Carassai

PASSATEMPESE: Moscoloni, Di Chiara, Graciotti, Morra, Mandolini (60′ Stortoni), Mezzanotte G. (38′ Maraschio), Busilacchi (58′ Madonna), Borgognoni, Ghergo (46′ Staffolani), Mezzanotte M., Censori (52′ Magi). All: Strappini

RETI: 56′ Di Crescenzo, 95′ Mandorlini

ARBITRO: Boiani (PS)

AMMONITI: Pagliarini, Perrella, Di Crscenzo, Mandorlini, Graciotti, Stortoni, Maraschio