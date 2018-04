Civitanovese, la Coppa Marche è tua

PRIMA CATEGORIA - La tripletta di Ruibal e il gol di Silla sanciscono la vittoria nella finale contro il San Biagio e regalano al patron Mauro Profili il primo trofeo

Primo successo per il sodalizio guidato dal presidente Mauro Profili. Con il rotondo punteggio di 4 a 0, maturato tra le mura amiche del Polisportivo contro il San Biagio, la Civitanovese si laurea campione delle Marche conquistando la Coppa della Prima Categoria. Di Ruibal (tripletta) e Silla le reti che spianano il successo alla formazione di Nocera. I rossoblu mettono così un trofeo in bacheca, che mancava da troppo tempo dalle parti del Polisportivo. Pronti via e Zaldua, sempre più a suo agio al centro dell’attacco rossoblù, prova una spettacolare girata di destro ma la sfera si spegne di poco al lato. Al quarto d’ora è Bamba ad avere l’occasione giusta sull’imbucata di Zaldua ma il numero 7 si fa ipnotizzare da Zenga. Sei minuti più tardi, ancora Zaldua prova la torsione di testa sulla perfetta imbeccata di Bamba, ma l’argentino è impreciso e la palla sorvola la traversa. Il goal è maturo ed arriva al 22′ con il capocannoniere Ruibal che servito ottimamente da un ispiratissimo Perez trafigge l’incolpevole Zenga.

Ruibal ci prende gusto e al 30′ raddoppia finalizzando una grande azione: Filippini pennella dalla destra, Bamba rifinisce al centro e Ruibal insacca il più facile dei 2-0. Il San Biagio vacilla e la Civitanovese prova a chiudere i conti ma ancora una volta Zaldua è impreciso e il suo colpo di testa finisce al lato. Quello del numero 9 è l’ultimo tiro in porta del primo tempo. Nella ripresa la Civitanovese torna in campo con la determinazione giusta e al 5′ chiude definitivamente i conti della partita grazie alla terza rete di Ruibal che sfrutta un altro grande assist di Perez e si porta a casa il pallone. I rossoblù divertono e si divertono e le occasioni da goal fioccano. Mister Caccia prova a pescare dalla panchina energie fresche per cercare di arginare la marea rossoblù ma la mossa non sortisce l’effetto desiderato e al 19′ capitan Silla, da poco subentrato a Filippini, cala anzitempo il sipario sulla finale di Coppa Marche siglando il goal del 4-0. Sotto di quattro goal il San Biagio alza bandiera bianca e gli ultimi 25 minuti sono poco più di una formalità. Un preludio alla festa dei rossoblù che, dopo tanto tempo, tornano a vincere un trofeo.

Il tabellino:

CIVITANOVESE (4-4-2): Taborda; Filippini (10’st Silla), Marino, Monserrat, Martinez; Panichelli, Perez (21’st Libonatti), Micucci (24’st Venturim), Bamba; Ruibal (6’st Morbidoni), Zaldua (1’st Vecchiarello). A disposizione: Renzi, Muraro. All. Francesco Nocera

SAN BIAGIO (5-3-2): Zenga; Tornatola, Cingolani (17’st Lombardi), Brandoni, Durazzi (8’st Vincioni), Bevilacqua; Manoni, Mariani (21’st Mandolini), Belloni; Mobili (14’st De Martino), Busilacchi (33’st Socci). A disposizione: Martini, Socci, Pesaresi, De Martino. All. Cristiano Caccia

RETI: 22′ p.t., 30’p.t. e 5’s.t. Ruibal, 19’s.t. Silla

ARBITRO: Riccardo Latuga della sezione di Pesaro

NOTE: Ammoniti: Zaldua, Mariani. Recupero: 4′ (0′ +4′).