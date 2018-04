CERIMONIA - Il cuore del cratere sismico ospiterà il corteo. Il raduno alle 11 al Municipio

La manifestazione provinciale del 25 aprile si svolgerà quest’anno a Visso, nel cuore del cratere sismico. È previsto alle 11 il raduno davanti al municipio e la partenza del corteo che percorrerà via Ponte Lato, via Rosi, largo Corridoni con arrivo ai Giardini Galletti dove sono previsti gli interventi delle autorità, dei presidenti del Comitato provinciale Anpi e sezione Anpi di Camerino e Visso con la deposizione di una corona al monumento al Partigiano Nando Galletti e letture di brani tratti dai racconti della Resistenza.

La celebrazione seguirà la deposizione della corona al monumento della Resistenza a Macerata dove i festeggiamenti procederanno alle 12,30 in piazza Vittorio Veneto “Indovina chi viene a pranzo”, un pranzo aperto e condiviso che si svolge da quattro anni e che coinvolge tanti cittadini che liberamente si ritrovano in piazza ciascuno con un cesto da pic nic con lo spirito di condividere buon cibo, chiacchiere e racconti intorno ai tavoli messi a disposizione del Comune, un’esperienza di socialità comunitaria e ospitalità promossa dal Coordinamento Spiazzati e l’associazione Refugees Welcome. Sempre mercoledì 25 aprile in piazza Mazzini tradizionale concerto del 25 aprile. Ad aprirlo alle 21.30 sarà il gruppo Always Lovin’Jah che proporrà musica raggae e ritmi black a seguire, alle 22, Africa Unite System of a Sound, una sorta di viaggio musicale attraverso reggae, roots, dub, elettronica, tutte unite sotto il comune denominatore del sound che, da sempre, ha influenzato la produzione degli Africa Unite.

A Civitanova, a partire dalle ore 10 verrà deposta una corona sulla lapide dei caduti nella sede comunale e a seguire alle 10.30 ai caduti di tutte le guerre a Civitanova Alta in viale della Rimembranza. Alle 11 alzabandiera e posa della corona al Monumento ai Caduti di tutte le guerre in piazzale Italia e la conclusione in piazza Gramsci con l’alzabandiera e posa della corona al monumento ai caduti della Resistenza e gli interventi del presidente del consiglio comunale Claudio Morresi, del sindaco Fabrizio Ciarapica e l’intervento storico di Vito Carlo Mancino in rappresentanza dell’Anpi. Ma anche l’officina popolare Jolly Rogers festeggia il 15 aprile commemorando gli 8 partigiani civitanovesi nel cimitero di San Marone. Il ritrovo è previsto alle 11 davanti alla chiesa di San Marone, da lì partirà il corteo per andare a depositare una corona di fiori in omaggio agli 8 Partigiani civitanovesi nel cimitero di S.Marone.