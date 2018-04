LA CAMPAGNA di Fratelli d'Italia iniziata domenica proseguirà fino al 13 maggio in piazza Mauruzi

E’iniziata anche a Tolentino la raccolta firme promossa dal coordinamento regionale e dal gruppo consiglio regionale di Fratelli d’Italia per la salvaguardia della sanità pubblica nelle Marche. «La campagna “Giù le mani dalla Sanità pubblica e stop chiusura ospedali” è la conferma dell’impegno che ha sempre contraddistinto Fdi, sin dalla mobilitazione contro la chiusura dell’ospedale cittadino – si legge in una nota diffusa dalla sezione locale del partito – la denuncia delle lunghe liste d’attesa, la bolgia spesso purtroppo sopportata da chi ha la necessità di dover usufruire del pronto soccorso a Macerata in un contesto, l’attuale, dell’emergenza del terremoto. La sinistra che da troppo tempo, purtroppo, governa le Marche vorrebbe con la legge 145 dare un altro colpo al servizio pubblico accelerando verso la privatizzazione della sanità. C’è il rischio , qualora il progetto portato avanti dal Partito Democratico, venga approvato che si apra in modo indiscriminato al privato. La sanità deve restare pubblica e gestita in modo efficiente. Al gazebo – conclude Fdi Tolentino – oltre alla presenza di molti militanti, del Consigliere regionale Elena Leonardi, dal membro dell’assemblea nazionale Francesco Pio Colosi, dal coordinatore cittadino Gianni Barboni si sono recati a firmare molti cittadini. La raccolta firme proseguirà a Tolentino tutte le domeniche fino al 13 maggio in piazza Mauruzi dalle 10 alle 12,30».