CIVITANOVA - La modifica della viabilità per scoraggiare ed impedire la sosta ai camper dei nomadi. Stesso provvedimento a breve in via Cavour. Soddisfatti i balneari

Via Bainsizza da oggi a doppio senso. Addio a 27 posti auto. Modifiche alla viabilità a Civitanova per scongiurare la presenza di rom e carovane di camper.

Questa mattina lavori a terra per la nuova segnaletica nella via che collega il lungomare Piermanni a viale Vittorio Veneto. Da oggi infatti la strada diventa a doppio senso e non sarà consentito né il parcheggio né la sosta. In totale si perderanno circa 27 posti auto a ridosso del mare. Ma nonostante il pienone di questi primi giorni di sole i balneari plaudono all’iniziativa. «Abbiamo chiesto più sicurezza e anche se la perdita di posti auto ci dispiace è un sacrificio necessario se terrà lontani rom e nomadi», ha detto Claudio Pini dello chalet Lido Cristallo. L’ordinanza è stata emessa questa mattina dalla comandante Daniela Cammertoni e prevede, appunto, il doppio senso di circolazione, lo stop alle intersezioni con viale Vittorio Veneto e lungomare Piermanni e il divieto di fermata in ambo i lati. Il provvedimento fa parte della delibera di giunta con la quale l’amministrazione ha previsto le modifiche alla viabilità: a breve verrà modificato il senso di marcia anche in via Cavour, altra via spesso meta di camper e caravan. Anche su via Cavour la circolazione diventerà a doppio senso, perdendo un’altra trentina di posti auto. E in programma c’è la rivisitazione della viabilità in tutte le vie che portano al lungomare in modo da prevedere per ciascuna di esse, nel tratto più a est, verso il mare, uno stallo riservato ai disabili e uno per le forze dell’ordine.