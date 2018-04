SERIE C - La squadra di capitan Matteo Camertoni supera nel doppio confronto il club sportivo Firenze e raggiunge il penultimo atto della competizione dove incontrerà le vincenti dei gironi delle altre regioni d'Italia. Domenica il memorial Carlo Palombarini

L’usd Treiese stacca il pass per le semifinali nazionali di serie C di palla tamburello. La squadra di Capitan Matteo Camertoni, dopo la netta affermazione casalinga di sette giorni fa (6-1; 6-1), impegnata allo Sferisterio delle Cascine contro il Club Sportivo Firenze, cede (solo al tie break 8-5) alla compagine toscana, ma raggiunge comunque le semifinali del campionato di serie C dove incontrerà le vincenti dei gironi delle altre regioni d’Italia. Anche quest’anno l’amministrazione comunale di Treia insieme alla società organizzatrice dell’evento, vogliono ricordare la figura del grande campione di palla tamburello Carlo Palombarini, sempre impegnato in numerosi sport (calcio, atletica con la Sef di Macerata, pallavolo, tennis, sci,Bracciale ed appunto tamburello). Insegnante di educazione fisica alle scuole medie per alcuni anni. È stato uno dei soci fondatori della prima società di palla tamburello di Treia di cui fu anche giocatore. La società dell’epoca raggiunse grandi risultati fino al campionato nazionale di serie B.

Un grande plauso alla Usd Treiese per aver scelto di dedicare per il secondo anno consecutivo il memorial a Carlo Palombarini.