CAMERINO - Il volume a cura di Emanuela Di Stefano e Catia Eliana Gentilucci verrà presentato venerdì alle 9,30 alla scuola di Giurisprudenza di Unicam

Sarà presentato venerdì alle 9,30, alla scuola di Giurisprudenza dell’università di Camerino, il volume miscellaneo “L’Italia centrale tra Medioevo e contemporaneità. Sistemi economici e culturali a confronto”. I professori Ivo Biagianti, docente di Storia moderna dell’Università di Siena, e Gioacchino Garofoli, docente di Politica economica dell’Università dell’Insubria, presenteranno l’opera a cura di Emanuela Di Stefano e Catia Eliana Gentilucci, quaderno del Consiglio regionale delle Marche, in cui sono raccolti gli atti del convegno pluridisciplinare che si è svolto nella primavera del 2016, allo scopo di offrire un’analisi storica di lungo periodo e maturare sul tema un punto di vista consapevole. L’incontro si aprirà con i saluti del rettore Unicam Claudio Pettinari e del direttore della scuola di Giurisprudenza Rocco Favale. Si tratta di un’opera divisa in più sezioni, alla quale hanno collaborato ricercatori e docenti di università marchigiane, umbre, toscane e abruzzesi, che offre un quadro d’insieme delle diverse regioni mettendo a confronto aspetti istituzionali, demografici, socio-economici e culturali, ma anche un’occasione di approfondimento e dibattito sul tema della macroregione fra quanti hanno concrete responsabilità nella gestione economica e politica dei territori in esame. Le riflessioni conclusive saranno affidate a Pietro Marcolini, presidente Istao, a Daniele Salvi, capo di gabinetto del presidente del Consiglio regionale delle Marche, e Gianluca Spinaci, comitato delle Regioni dell’Unione Europea. A quanti parteciperanno verrà consegnata una copia del volume.