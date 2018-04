SPIRITUALITA' - A Santa Maria della Pietà a Recanati (Padri Passionisti), la Comunità ei Figli del Divino Amore sarà presente giovedì 26 aprile, a Montecosaro venerdì 27

Recanati, Montecosaro e Castelfidardo sono le tre tappe dei Figli del Divino Amore nelle Marche, la comunità che accompagna le celebrazioni a Medjugorie nota per la sua musica e il suo canto. La comunità è stata fondata da madre Rosaria della Carità nel 1995 ed è di ispirazione francescana e mariana, legata ai messaggi della Regina della pace, con il desiderio di vivere in modo più radicale il vangelo, «dedicandosi alla preghiera con il carisma della musica e della preghiera di riparazione dei peccati di coloro che sono lontani dall’amore di Dio, attraverso l’offerta della propria vita”. La Comunità comprende laici, famiglie e consacrati. La sede principale si trova a San Cesareo (Roma), ma è presente anche in altre parti d’Italia e del mondo, tra cui Medjugorie.

La missione toccherà tre parrocchie: a San Rocchetto di Castelfidardo, il 25 aprile dalle 9,30 alle 19 si terrà un incontro di preghiera in occasione del quarto anniversario dell’arrivo della statua della Madonna da Medjugorie, a S. Maria della Pietà a Recanati (Padri Passionisti), la Comunità sarà presente giovedì 26 aprile in vari momenti di preghiera e catechesi e sabato 28 aprile alla consueta “Festa della Famiglia”. Infine venerdì 27 aprile alla parrocchia Ss. Annunziata di Montecosaro Scalo (Santa Maria a Pie’ di Chienti), i Figli del Divino Amore guideranno il santo rosario alle 18, animeranno la messa delle 19 e la consueta adorazione eucaristica alle 21,15.