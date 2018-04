MACERATA - Il 28 e 29 aprile al centro fiere di Villa Potenza in programma la settima edizione della manifestazione ad ingresso gratuito. Novità assoluta la competizione con i veicoli volanti e lo spazio dedicato all'Lp d'epoca. Poi raduno Harley Davidson, Tuning, campionato Mini 4wd e molto altre iniziative

di Marco Ribechi

(foto di Fabio Falcioni)

L’Expo torna al Centro Fiere di Villa Potenza con novità inedite. Tra le più entusiasmanti la gara indoor di droni e la prima fiera del disco usato e da collezione. Il 29 e il 30 aprile, con ingresso gratuito, sarà possibile visitare i padiglioni dello spazio espositivo che ospiteranno iniziative e stand molto particolari provenienti da diverse località della Regione e d’Italia. «A causa della contingenza delle festività pasquali – spiega l’organizzatore Gianluca Di Iorio, titolare dell’agenzia di comunicazione Cirix – l’Expo quest’anno è slittato di qualche settimana ma siamo pronti a mostrare le tantissime attrazioni, molte delle quali uniche in provincia, che siamo sicuri sapranno appassionare grandi e bambini. E’ un evento ideale per le famiglie e per questo abbiamo voluto insistere sulla gratuità della manifestazione». Dal sabato, con apertura alle 10 del mattino, sono molte le iniziative in programma. Per i motori il raduno Harley Davidson e l’esposizione di Tuning in collaborazione con alcune importanti realtà che si occupano di personalizzare i veicoli e soprattutto gli impianti Hi-Fi. La Drone Racing Fano mostrerà le acrobazie dei droni a volo sportivo, pilotati tramite un controller e un visore che permette ai piloti di essere “a bordo del proprio drone” grazie a una speciale telecamera. Per l’occasione sarà allestita una pista di volo indoor. Ma la competizione è anche a quattro ruote grazie alla pista di Mini4Wd, i modellini assemblabili e messi poi su circuito. Proprio al centro fiere la domenica si terrà una tappa del campionato marchigiano categoria Jump.

L’osimano Benedetto Barbalunga, proprietario del famoso “carro armato di Osimo”, verrà con la sua speciale veicolo, un Brdm2Rch ovvero un anfibio russo degli anni ’60 costruito per la ricerca nei territori contaminati chimicamente e nuclearmente. Il veicolo sarà visitabile anche all’interno. Torna anche la Fiera del disco: «Un evento dedicato al mondo dell’Lp d’epoca mancava a Macerata dalla fine degli anni ’90 – spiega Angelo Zermian – Consideriamo questa una data zero e se la risposta di pubblico sarà buona contiamo di proporre anche altri appuntamenti». Sarà presente anche la federazione nazionale camperisti, rappresentata dal segretario nazionale Daniele Marcelletti: «Arriveremo con il nostro stand e alcune vetture d’epoca con lo scopo di supportare i cittadini in tutte le informazioni necessarie per intraprendere questo tipo di viaggi». Per il salone del videogame oltre alle varie attrazioni ci sarà il simulatore di Formula 1 e il padiglione dedicato alla realtà virtuale. Presente poi l’associazione storico modellistica e l’esposizione dei mattoncini Lego.

Infine l’angolo dei rigattieri con mercatino dell’usato, dell’arredamento e dei vestiti. Non mancherà l’angolo gastronomico con Street Food proveniente da varie località d’Italia. Rappresentate anche le scuole con l’Ipsia Renzo Frau di San Ginesio e il Corridoni di Macerata che mostreranno alcuni macchinari e i lavori degli studenti. Infine anche l’Università Politecnica delle Marche e quella di Camerino avranno il proprio stand dove sarà presentata anche la vettura da competizione realizzata dagli studenti universitari, una vettura per il campionato Formula Sae 500. «La Croce Rossa sarà a presidiare la buona riuscita dell’evento – spiega il presidente Rosaria Del Balzo Ruiti – ma organizzeremo anche delle attività per i bambini e una pesca di beneficenza per le famiglie che si rivolgono a noi per avere un aiuto, famiglie che sono sempre più italiane». L’organizzazione annuncia anche un evento di promozione a sorpresa un programma venerdì per le strade di Macerata.