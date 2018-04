Elezioni rsu,

nella sanità vince la Cisl

SINDACATI - Ha ottenuto 3967 preferenze in tutta la regione nelle votazioni per scegliere i rappresentanti dei lavoratori. Mentre sono 2972 quelle per la Cgil che però si è piazzata prima nell'Area Vasta 1 e 3 e nell'azienda ospedaliera Marche Nord. Più indietro la Uil con con 1161

Elezioni rsu nella sanità, Cisl primo sindacato nelle Marche. La Cgil vince nell’Area Vasta 1, nell’Area Vasta 3 e a Marche Nord, più indietro la Uil. Sono stati resi noti i dati ufficiali delle consultazioni della settimana scorsa (tre i giorni di votazione), con la quale sono stati eletti i rappresentanti sindacali dei lavoratori per quanto riguarda il pubblico impiego. Nel comparto sanità la sanità, la Cisl ha ottenuto in tutta la regione 3967 preferenze, la Cgil 2972 e la Uil 1161. Ecco invece i voti nelle varie aree e aziende ospedalieri. Area Vasta 1: Cgil 476, Cisl 451 voti, Uil 212 Area Vasta 2: Cisl 715 voti, Cgil 654, Uil 159 Area Vasta 3: Cgil 576, Cisl 532, Uil 407 Area Vasta 4: Cisl 428, Cgil 288, Uil 64 Area Vasta 5: Cisl 607, Cgil 427, Uil 0 Azienda Ospedaliera Torrette : Cisl 674, Cgil 100, Uil 200 Azienda Ospedaliera Marche Nord: Cgil 351, Cisl 305, Uil 85 Inrca: Cisl 255, Cgil 100, Uil 34

