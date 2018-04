CORRIDONIA - E' stata organizzata dall'associazione parrocchiale durante le festività del patrono

La protagonista assoluta, una delle più importanti ed antiche testimonianze dell’architettura romanica nelle Marche, l’abbazia di San Claudio di Corridonia, durante le festività del patrono, patrocinate dal Comune, ha aperto il magnifico portale per ospitare la prima cena romana e medievale organizzata dall’associazione parrocchiale Abbazia San Claudio. Un tuffo nel passato in una location dall’aspetto imponente, ma perfettamente coerente ed integrata al paesaggio.

«Ambientazioni, musiche, danze e cena tipica in costume – ha dichiarato una delle organizzatrici, Isabella Frattari – sono state scelte con oculatezza. Abbiamo voluto ricordare un luogo ricco di storia, una storia documentata a partire dall’XI secolo nell’Archivio storico di Fermo. Luogo che fin dall’antichità godeva di tanti privilegi, oltre che naturalistici, anche logistici e commerciali, situata sull’incrocio di importanti vie di comunicazione, con castello e presidio particolarmente adatto per organizzarvi fiere campestri e mercati». L’associazione ringrazia quanti hanno collaborato per la buona riuscita dell’evento. «Eventi come questi – ha dichiarato l’assessore a Istruzione e Turismo Monica Sagretti – mettono in luce le bellezze e la storia custodita nel nostro territorio, feste che si basano su vicende e fatti realmente accaduti. Un modo per conoscere e condividere una pagina importante del passato e che descrive le nostre radici. Un’identità fatta di valori, tratti culturali e spirituali che rappresentano la nostra comunità, fondamentali per la costruzione del presente e la delineazione del futuro».