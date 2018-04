INCHIESTA - Indagine "Easy job" della finanza con 53 dirigenti della Regione indagati per abuso d'ufficio, il governatore: «La nostra amministrazione non c'entra, se confermate le accuse ci costituiremo parte civile in un eventuale processo». I grillini: «Accertare le responsabilità politiche»

«I fatti non riguardano questa amministrazione perché sono molto antecedenti all’insediamento di questa giunta avvenuto nel 2015. Tuttavia abbiamo deciso immediatamente di istituire una commissione d’indagine interna per appurare eventuali irregolarità negli atti posti in essere dal 2008 al 2013». Sono le parole del governatore Luca Ceriscioli, dopo l’inchiesta “Easy job” sulle assunzioni facili nella sanità. Secondo le fiamme gialle sarebbero 776 le persone assunte indebitamente nell’arco di sei anni, dal 2008 al 2014. L’accusa parla di dipendenti passati da contratti di Co.co.co o per lavori socialmente utili a contratti a tempo indeterminato, senza concorso come previsto dalla legge. Per questo sono stati denunciati 53 dirigenti della Regione per abuso d’ufficio e 11 dipendenti per falso, tra loro uno deve rispondere anche di truffa ai danni dello Stato.

«La Regione – ha aggiunto Ceriscioli – approfondirà ogni aspetto perché laddove fossero confermate ipotesi accusatorie è evidente che sarebbe stata lesa come ente e si riserva, quindi, di costituirsi parte civile nell’eventualità in cui dovesse esser promosso giudizio penale». Si dice preoccupato e allarmato, ma non sorpreso il consigliere regionale dei 5 stelle Gianni Maggi. «Come gruppo consiliare del Movimento 5 Stelle – dichiara Maggi – abbiamo inviato numerosissime segnalazioni alla Procura, all’Anac di Cantone e alla Corte dei Conti relative a procedure di assunzione di dipendenti, a bandi che non venivano pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale o che ci sembravano “tagliati e cuciti su misura” per favorire determinate persone e non per individuare chi aveva i requisiti migliori di competenza e professionalità. Abbiamo fatto in Consiglio decine di interrogazioni su queste vicende che ci sembravano non rispettare le disposizioni normative e ogni volta dalla giunta abbiamo avuto sempre la solita risposta: “la procedura ha rispettato la legge”. Ora se le denunce risulteranno fondate sarà importante accertare le responsabilità politiche, ovvero se il dirigente presunto colpevole ha agito su iniziativa propria o se è stato indotto o costretto dalla politica».