LIRICA - Si è conclusa ieri sera la prima edizione della stagione. Teatro sold out e grande apprezzamento del pubblico. Tra i presenti anche il questore di Macerata, Antonio Pignataro

(foto di Federico De Marco)

Si conclude con un nuovo successo la prime edizione della stagione lirica Civitanova all’opera. Teatro Rossini sold out, ieri sera, per ascoltare la seconda opera in cartellone, Tosca di Giacomo Puccini. Come per la rappresentazione dello scorso mese, pubblico delle grandi occasioni: tra i presenti, insieme al sindaco Fabrizio Ciarapica, anche il questore di Macerata, Antonio Pignataro.

Apprezzatissimi i tre protagonisti dell’opera, il soprano Annalisa Raspagliosi (Flora Tosca), il tenore Valter Borin (Mario Cavaradossi) e il baritono Gianfranco Montresor (il barone Scarpia). Applausi a scena aperta, in particolar modo dopo l’aria del secondo atto di Flora Tosca “Vissi d’arte, vissi d’amore” e quella di Cavaradossi del terzo atto “E lucevan le stelle”. Ha stupito il pubblico la scena dell’ultimo atto, ambientata a Castel Sant’Angelo, riprodotta in modo molto convincente. «Siamo felici di poter potuto allestire due opere così importanti, La traviata e Tosca, con un’orchestra strepitosa che ha suonato in modo fantastico e interpreti eccezionali – ha sottolineato il direttore artistico e maestro Alfredo Sorichetti –. Voglio ringraziare tutti coloro che hanno collaborato con questo progetto, sul palco e dietro al palco. L’opera è un bene di tutti ed è bello che si faccia anche a Civitanova Marche, senza sovrapporsi ai cartelloni degli altri teatri. Questa stagione lirica è stata importante perché valorizza il melodramma italiano, nostro patrimonio culturale, e offre opportunità di lavoro anche ad artisti e tecnici del territorio. Arrivederci alla prossima edizione di Civitanova all’opera». Quasi dieci minuti di applausi a fine recita per il regista Andrea Rosati, per lo scenografo Luigi Ciucci, per la costumista Roberta Fratini e per il cast, oltre ai tre protagonisti c’erano Romano Dal Zovo (Cesare Angelotti), Alessandro Busi (sagrestano), Stefano Consolini (Spoletta), Davide Filippone (Sciarrone), Andrea Ghiglia (un carceriere), Rocco Tartabini (un pastore), per il coro associazione Ventidio Basso diretto da Giovanni Farina, per l’Orchestra sinfonica Puccini.