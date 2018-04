Infa Feba, terza vittoria di fila

L’Infa Feba Civitanova inanella un altro successo. Le “momò” battono in trasferta per 48-56 il Tigers Rosa Libertas Forlì ed ottengono la terza vittoria consecutiva. Una affermazione importante che permette di continuare a lavorare bene in vista dei play-off, matematicamente contro La Spezia, in un match contro una squadra in lotta per la salvezza che ha reso la vita difficile alle biancoblu. Dopo un primo quarto molto equilibrato, in cui si è segnato poco, nella seconda frazione le ragazze di coach Matassini sono andate in difficoltà con le locali che hanno preso il largo, arrivando al 25-12 a 3’55” da giocare. Negli ultimi minuti le “momò” sono riuscite a ricucire parzialmente lo strappo, andando al riposo lungo sul 25-18. Alla ripresa delle ostilità le biancoblu prendono ritmo in attacco e grazie ad un break di 4-15 iniziano a condurre i giochi. Zavalloni nel finale piazza la tripla che vale il 35-35 con cui si chiude il quarto. Nell’ultimo periodo la Feba rimane avanti e tocca il +14, 40-54 a tre minuti dal termine. Le locali non mollano e con un break di 5-0 provano a riaprire il match ma le “momò” gestiscono gli ultimi secondi e chiudono sul 48-56. «Abbiamo avuto un avvio soft – commenta coach Alberto Matassini – contro una squadra che aveva voglia di chiudere il discorso salvezza e questo ci ha creato dei grattacapi. Nel primo tempo siamo state insufficienti sia in attacco che in difesa, mentre nel secondo tempo abbiamo stretto le maglie in difesa ed abbiamo fatto la nostra pallacanestro in attacco rimettendo la sfida sui binari giusti. Quindi alla fine buona la reazione, adesso ci prepariamo per l’ultima partita e poi per i successivi play-off».

Il tabellino:

TIGERS ROSA LIBERTAS FORLI’ – INFA FEBA CIVITANOVA MARCHE 48-56 (11-7; 14-11; 10-17; 13-21)

FORLI’: Zampiga 4, Zavalloni 12, Gramaccioni 2, Missanelli 11, Pieraccini 6, Vespignani, Ragazzini ne, Patera 5, Balestra ne, Olajide 8, Duca All. Castelli

CIVITANOVA: Rosier 6, Bocola 10, Marinelli 4, Perini 17, Mataloni 9, Orsili 4, Trobbiani 4, D’Amico ne, Paoletti 2, Pelliccetti ne, Ceccarelli ne All. Matassini

Arbitri: Vigato e Zanetti