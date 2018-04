SISMA - Nel piccolo comune restano ancora 50 casette da affidare alle famiglie. Il sindaco: «Speriamo di farcela in circa un mese»

Torna a ripopolarsi anche Piani di Campi a Fiordimonte, dove questa mattina il sindaco di Valfornace Massimo Citracca, con il vicesindaco Simone Marchetti ed altri amministratori hanno consegnato 38 Sae ad altrettante famiglie che da oggi possono tornare a risiedere in paese, per un totale di circa un centinaio di persone. «Siamo ormai quasi a metà dell’opera, speriamo di consegnare tra poco più di un mese le altre cinquanta Sae che restano, nell’area di piazza Vittorio Veneto, allora sarà un giorno di festa per tutti, organizzeremo un grande evento per tutta la comunità – ha detto il sindaco Massimo Citracca –. Con l’occasione ringrazio le ditte che hanno lavorato, la Regione, la Protezione civile, il direttore dei lavori, la ditta che ha curato l’urbanizzazione ed il Cns. Si sono fatti lavori importanti, ciò ha comportato un allungamento dei tempi, ringrazio i cittadini per la loro pazienza, per il tempo atteso prima di poter rientrare». Manca poco più di un mese per il conto alla rovescia definitivo, che vedrà la piccola e tenace comunità di Valfornace chiudere la partita della consegna delle Sae e guardare al futuro con maggiore speranza.