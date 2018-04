TOLENTINO - Si è conclusa con l'inaugurazione della struttura intitolata a "Roberto Gattari" la due giorni organizzata dal Comune, dal Csi e dall'Inter Suning Sport. L'ex capitano nerazzurro: «Per noi essere qui è un dovere e un senso di responsabilità». Striscioni di protesta sui palazzi: “Spettacolo per voi, caos per noi”

di Michele Carbonari

Si conclude con il taglio del nastro del nuovo centro sportivo polifunzionale “Roberto Gattari” la due giorni di Tolentino organizzata dal Comune, dal Csi e dall’Inter Suning Sport, rappresentato dal vicepresidente del club neroazzurro Javier Zanetti.

Una struttura moderna che permetterà a moltissimi giovani e ragazzi di Tolentino e dei comuni limitrofi di praticare sport. Un sostegno fortemente voluto dalle tre associazioni, per dare un aiuto concreto e una prospettiva di futuro alle popolazioni colpite dal sisma. La cerimonia istituzionale segue l’evento sportivo di ieri che ha attirato l’attenzione di tantissimi appassionati e sportivi per la partita tra “Inter Forever” (capitanata Francesco Toldo) e “Un gol per ripartire” (leggi l’articolo). Questa mattina sono accorsi diversi amministratori dei paesi del comprensorio, come il sindaco di San Severino Rosa Piermattei e il consigliere di Camporotondo Valentino Marinozzi, oltre alle altre cariche amministrative di Tolentino e moltissimi studenti, i quali usufruiranno in prima persona della struttura e che oggi hanno scattato foto e chiesto autografi ai vari campioni presenti (Javier Zanetti, Francesco Toldo, Fabio Galante, Sebastien Frey e Giuseppe Baresi tra i tanti). La cerimonia ufficiale dell’inaugurazione della struttura è avvenuta in seguito alla benedizione del vescovo Nazzareno Marconi.

A tagliare il nastro invece, la bandiera dell’Inter Javier Zanetti, insieme appunto al vescovo, al sindaco, al presidente del Csi Vittorio Bosio e al vicepresidente del Coni Marche Giovanni Torresi. Poi i vari interventi, ad iniziare da Giuseppe Pezzanesi, che ha lanciat0 un messaggio provocatorio ad alcuni colleghi del cratere i quali vorrebbero dividere l’area in più fasce. «Qui sembra che tutti abbiano la ricetta per uscire da questa situazione – ha detto -. Io non capisco, non faccio distinzioni. L’unità in politica è una bella parola, per fare un cammino importante. La solidarietà e la forza dei sindaci ci farà uscire da questa emergenza. Siamo soddisfatti per quello che stiamo facendo. Siamo felici che i ragazzi siano al sicuro in questa struttura, che rappresenta la ricostruzione. Chiedo a tutti i presenti di starci vicino in quello che facciamo di buono e lasciare agli occulti fare il loro mestiere contro il bene. Abbiamo bisogno di uomini e donne vere che si prendono le responsabilità. Il Csi poteva portare questa struttura altrove, ma noi abbiamo discusso per averla qui. In parte abbiamo contribuito anche come Comune. Per questo ringrazio i tecnici, gli ingegneri e i collaboratori, tutti gli uffici e anche coloro che non sono d’accordo. Oggi inauguriamo il centro sportivo, poi continueremo i lavori perchè ancora deve essere sistemato il parquet, ma proseguiremo senza farci condizionare – ha concluso Pezzanesi -. Vorrei ringraziare tutti i presenti, compresi i presidi, gli insegnati e tutti i ragazzi. Oltre ai vari sindaci del territorio, che sono i primi a guidare le comunità. Come non riconoscere la serietà dell’Inter, mi ha colpito. Ho conosciuto ragazzi straordinari, a partire da un grande uomo come Javier Zanetti. Infine, dedichiamo questa struttura a Roberto Gattari, sportivo che abitava a pochi metri dal campo e che spesso frequentava».

Poi ha preso la parola il presidente del Csi nazionale Vittorio Bosio. «Oggi si realizza un sogno partito più di un anno fa – ha aggiungo – quando abbiamo visitato quest’area terremotata. È diventato realtà grazie alle tante persone che ci hanno creduto, le quali, oltre ai soldi, hanno condiviso il progetto: quello di dare un’opportunità sana di praticare sport. Oggi siamo felici, speriamo che la serenità torni in questi territori». Infine il momento più atteso dalla gente, quello dei discorsi di Javier Zanetti e di Francesco Toldo (il quale ha invitato sul palco tutti gli ex giocatori che lo accompagnano ora nell’avventura di Inter Forever). «Un anno fa qui è partita un’idea – le parole dell’ex capitano e ora vicepresidente dell’Inter – che poi è diventata un progetto e oggi è realtà. L’Inter Suning teneva alla felicità dei bimbi e lo sport trasmette valori positivi. Per noi essere qui è un dovere e un senso di responsabilità». Infine i saluti del vicepresidente del Coni Marche Giovanni Torresi e la donazione di un defibrillatore dello sponsor Main Power, rappresentato dall’amministratore delegato Riccardo Barberis, al sindaco Giuseppe Pezzanesi. Quindi la grande festa, con la pacifica invasione di campo dei bambini e di tutti gli sportivi per vedere da vicino i loro idoli e passare con loro qualche momento di gioia. Alla bella mattinata di sorrisi e disponibilità da parte degli ospiti, si contrappongono tre striscioni di protesta di alcuni residenti della zona, appesi ai balconi di casa: “Spettacolo per voi, caos per noi”, “Un calcio per affondare” e “No alla copertura, sì al verde!”.