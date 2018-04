SAN SEVERINO - Sindaco e tecnici sono andati nel cantiere che ospiterà la struttura temporanea dell'istituto, l'opera da 90mila euro sarà realizzata dalla Provincia con finanziamento del ministero

Il sindaco di San Severino Rosa Piermattei ha effettuato un sopralluogo nel cantiere del cortile della scuola “Alessandro Luzio”, edificio di proprietà comunale che ospita provvisoriamente la sede dell’Istituto tecnico “Eustachio Divini”, dove si sta installando la struttura in acciaio che ospiterà un laboratorio emergenziale per macchine utensili. L’opera, per un costo complessivo di 90mila euro, sarà realizzata dalla Provincia grazie a un finanziamento del ministero dell’Istruzione. Ad accompagnare il primo cittadino settempedano, che è stato ricevuto a scuola in occasione della visita di una delegazione Eures di Regione Marche, Finlandia, Regione Basilicata, Anpal Ufficio coordinamento nazionale Eures, anche la dirigente scolastica, Rita Traversi.