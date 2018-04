CIVITANOVA - L'ex primo cittadino critica l'atteggiamento dei grillini sulla questione del concorso per un posto nell'azienda controllata dal Comune cui ha partecipato la moglie di Ciarapica

Corvatta attacca il Movimento 5 stelle comunale: «tacciono sulla selezione del Paolo Ricci perchè un grillino attivista è il fratello della moglie del sindaco». Un post su Facebook con un fotomontaggio nel quale dà degli ipocriti ai grillini accende il dibattito politico. Il commento è una riflessione sulla selezione pubblica per un posto di collaboratore amministrativo al quale partecipa anche Sandra Fontana, moglie del sindaco Ciarapica che si colloca in quinta posizione. «Se non fosse una vicenda che segna profondamente la nostra città, se fosse una commedia all’italiana sarebbe tutta da ridere, ma purtroppo così non è – esordisce Corvatta -, la moglie del sindaco non si fa nessun problema a candidarsi per un posto in un ente controllato indirettamente dal marito. Provvidenzialmente per la coppia, la signora si piazza in posizione utile per aspirare ad una assunzione. E qual è la reazione di Ciarapica? Lui non ne sapeva nulla, ha saputo solo dopo che la moglie si era candidata. Il sindaco cade spesso in questo dramma: indagato per le vicende legate alla costruzione del centro commerciale, fiera e palazzetto, prima dichiara che affronterà le sue responsabilità, si avvale della facoltà di non rispondere agli inquirenti, ne esce con la decorrenza dei termini e quindi anche qui dichiara che non lo sapeva». Ma dopo il sindaco l’invettiva dell’ex primo cittadino ricade sul Movimento 5 stelle: «qualcun altro in questi giorni stranamente tace sulla vicenda. I rappresentanti locali del Movimento 5 stelle nato come fustigatore dei cattivi costumi della politica e con lo scopo di rivoluzionare il mondo corrotto della casta, che doveva aprire Montecitorio come una scatoletta di tonno, tacciono. Sarà perché la signora Ciarapica è la sorella di un fervente attivista? Forse no, forse i grillini partoriranno nei prossimi giorni quella dura reprimenda che ci si aspetterebbe».

(l. b.)