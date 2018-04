CIVITANOVA - La denuncia di Fratelli d'Italia che segnala l'ennesima rottura dell'apparecchiatura

«Tac dell’ospedale fuori uso da una settimana», Roberto Pantella, segretario comunale di Fratelli d’Italia parla di disagi assurdi e chiede una sostituzione rapida dell’apparecchiatura diagnostica. «Si tratta dell’ennesima rottura di un’apparecchiatura datata 2006 – dice Pantella – oggi obsoleta per una struttura come Civitanova, che andrebbe sicuramente sostituita ma soprattutto affiancata da una di nuova generazione». Pantella e la vicepresidente della commissione Sanità della Regione Marche Elena Leonardi intervengono sulla situazione dell’ospedale e parlano di «interruzione delle prestazioni, con disagi sia per gli utenti che si vedono rimandato un esame che magari aspettano da mesi, sia per gli operatori della Radiologia, costretti ad un surplus di lavoro per la riprogrammazione degli esami, oltre che a fronteggiare in prima persona, pazienti comprensibilmente inferociti». Pantella sottolinea poi l’assenza di un contratto di assistenza tecnica con la ditta manutentrice «che permetterebbe interventi più rapidi, anche se magari non sempre risolutivi. Nel 2016, si è provveduto ad installare un aggiornamento software per migliorarne le prestazioni, ma a quanto pare, l’apparecchiatura ormai datata, non permette costantemente le performance auspicate».

Il coordinatore cittadino biasima inoltre l’utilizzo della sanità privata per far fronte alle carenze e alle lunghe liste di attesa di quella pubblica: «al momento alcune Tac vengono eseguite alla clinica Villa dei Pini, una soluzione logistica condivisibile, ma economicamente discutibile – conclude – in quanto si va a pagare un servizio ad una struttura privata, che dovrebbe essere regolarmente erogato, senza costi aggiuntivi, da una struttura pubblica all’interno della stessa Area Vasta». Richiede di intervenire e agire in deroga al programma biennale dell’Area vasta 3 sulle forniture di beni e servizi il consigliere regionale di FdI Elena Leonardi: «sarebbe necessario acquistare nuove apparecchiature prevedendo, causa l’eccezionalità della situazione in provincia di Macerata, la possibilità di acquisto di una moderna Tac. Con la perdurante crisi sismica le strutture sanitarie della costa come quella di Civitanova, hanno mostrato un aumento dell’utenza, dovuto al trasferimento della popolazione del cratere sismico negli alberghi della costa o presso abitazioni private». In assenza di un riscontro la Leonardi presenterà un atto in Consiglio regionale.