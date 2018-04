CONFERMATO il direttivo della condotta civitanovese: Silvia Tarulli resta alla guida. Domani doppio appuntamento con la scuola Mestica e cena tipica da Galliano

Elezione del direttivo Slow Food di Civitanova, confermata alla guida Silvia Tarulli. Si è svolto il congresso di Condotta Slow Food che ha approvato il bilancio ed eletto il comitato di condotta che porterà avanti l’associazione per i prossimi anni. Confermato il direttivo composto da Silvia Tarulli con la carica di Fiduciario, segretario Diego Valentini, gli altri componenti Cristian Tedeschi, Alexandra Zelaniec, Cristiana Ciotti, Emanuele Loiacono, Simone Pirro. L’appuntamento è stato l’occasione per fare il punto sui progetti portati avanti nel 2017 e sugli obiettivi pianificati per il 2018. Tra i progetti che verranno riproposti anche “Orti in condotta”, realizzato grazie al protocollo d’intesa con il Comune di Civitanova. L’obiettivo è quello avvicinare i bambini delle scuole primarie e secondarie alla terra, di educarli alla varietà di frutta e verdura, alla biodiversità, alla stagionalità, ai metodi di coltivazione biologici e biodinamici, al rispetto della natura, ad incuriosirsi per ciò che è diverso e ad assaggiare ciò che loro stessi coltivano. Nel mese di Aprile la Condotta di Civitanova Marche sta portando avanti un progetto, con circa 150 alunni dell’Istituto Comprensivo Tacito, relativo alla conoscenza dei grani. Con la collaborazione di Gian Paolo Lambertucci Chef del Ristorante Galliano di Civitanova Marche, tutte le classi prime della scuola primaria dell’Istituto Comprensivo Tacito hanno avuto la possibilità di partecipare ad un laboratorio sulle farine, durante il quale oltre a capire le varie tipologie di grano e la metodologia di produzione della farina stessa, gli alunni hanno realizzato un impasto per la pizza, da poter poi cuocere la sera a casa con i propri genitori. Domani Sabato 21 Aprile, per festeggiare lo Slow Food Day dalle 10 la condotta sarà alla Scuola Mestica dell’Istituto Comprensivo Tacito. La sera dalle ore 20.30 presso il Ristorante Galliano a Civitanova Marche, serata con un menu di pesce e dei patti della tradizione.