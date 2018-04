LA MOZIONE presentata dai Consiglieri regionali FI Piero Celani e Jessica Marcozzi. «La scadenza ancora in vigore è fissata al 30 aprile. Così i cittadini rischiano di perdere i contributi e si costringono i tecnici a un lavoro impossibile»

«L’Amministrazione regionale solleciti il Commissario straordinario per la Ricostruzione a concedere la proroga al 31 luglio per la presentazione dei progetti per riparazione danni lievi. La scadenza ancora in vigore è fissata al 30 Aprile. Così i cittadini rischiano di perdere i contributi e si costringono i tecnici a un lavoro impossibile». I consiglieri regionali di Fi Jessica Marcozzi e Piero Celani hanno presentato una mozione sul tema, chiedendo anche l’istituzione di un “Tavolo tecnico-politico permanente” per esaminare le problematiche legate al sisma. «L’Amministrazione regionale solleciti il Commissario straordinario per la ricostruzione a prorogare al 31 luglio il termine ultimo per la presentazione dei progetti per la riparazione dei danni lievi. Basta con la politica che, tra lassismo e incapacità amministrativa, relega i cittadini e i tecnici tra l’incudine del sisma e il martello di una burocrazia miope e asfissiante – affermano i consiglieri in una nota – Lo scorso 13 marzo, infatti, il direttore dell’Ufficio speciale Ricostruzione Marche per il Sisma 2016 ha segnalato che ammontano tra 5mila e 6mila i progetti (di ricostruzione per danni lievi) ancora da presentare, rimarcando però che la scadenza è fissata al 30 aprile prossimo. Una scadenza che ha dell’impossibile: i cittadini, con così poco tempo a disposizione, rischiano di non riuscire a presentare le opportune domande di contributi e i tecnici non hanno materialmente il tempo per espletare pratiche oltretutto complesse in un momento in qui oltretutto la terra ha ripreso a tremare. Il Commissario straordinario potrebbe rapidamente prorogare questa scadenza, e ha anche espresso la volontà, come previsto dalla legge 189/2016, di valutare l’effettiva proroga. Ma oggi, a distanza di soli 10 giorni dal 30 aprile, nessuna traccia o notizia al riguardo – sottolineano – Per questo motivo abbiamo chiesto, con una mozione, all’Amministrazione di sollecitare il Commissario straordinario a concedere la proroga e a farsi carico di istituire un tavolo tecnico-politico permanente per affrontare tempestivamente e ciclicamente tutte le problematiche emerse e che potranno emergere da qui in avanti, a partire proprio dalle scadenze, sempre e comunque da monitorare».