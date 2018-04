MACERATA - Esperti di Zero Waste Italy per discutere sul documento preliminare domani sabato 21 aprile all’Hotel San Claudio. L'iniziativa di "Marche a rifiuti zero"

L’associazione Marche a rifiuti zero organizza sabato 21 aprile un incontro pubblico con i 57 comuni della provincia di Macerata e i tecnici Zero Waste Italy per discutere sul documento preliminare al piano d’ambito per la gestione dei rifiuti presentato in sede Ata 3 (Assemblea territoriale di ambito) ai sindaci. L’incontro si terrà sabato 21 aprile all’Hotel San Claudio di Macerata, dalle 9 alle 13 (seguirà un buffet con prodotti tipici del territorio). Parteciperanno Rossano Ercolini, presidente dell’Associazione Zero Waste Europe e del Centro di ricerca Rifiuti Zero, Enzo Favoino, coordinatore scientifico del Centro di ricerca e di Zero Waste Europe e Attilio Tornavacca, direttore generale Esper, che interverrà sulle buone pratiche di tariffa incentivante (puntuale) a livello europeo. E’ inoltre prevista la partecipazione dei sindaci di tutta la provincia di Macerata, del Cosmari e degli altri attori del settore rifiuti.

Saranno approfonditi i temi proposti dal documento preliminare, con particolare riferimento alle strategie per il rifiuto residuo, sia riguardo agli aspetti economici che di sostenibilità ambientale. «Sebbene possa sembrare una contraddizione, – scrive l’associazione Marche a rifiuti zero – i rifiuti rappresentano oggi una delle maggiori opportunità di crescita sostenibile per il sistema Europa e per il nostro Paese, carente di materie prime. Per questo intendiamo mettere in campo le nostre migliori risorse per offrire un contributo scientifico alla discussione e favorire una scelta più consapevole del decisore politico. La provincia e l’Ata di Macerata rappresentano un’eccellenza nel territorio marchigiano e anche nel Paese, con una produzione di ri­fiuti inferiore rispetto alla media nazionale, che è anche il risultato di un lavoro svolto sul territorio nell’ultimo decennio, con la raccolta porta a porta e iniziative virtuose quali la realizzazione di centri del riuso, la promozione del compostaggio domestico, la riduzione dello spreco alimentare, la diffusione di casette dell’acqua. Essa può (e dovrebbe, a nostro avviso) diventare un modello per tutta la Regione e determinare la politica dei ri­fiuti nei prossimi anni».