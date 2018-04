DECISIONE PRESA a neanche due anni dall'aggiudicazione all'asta dell'AF srl, da parte di Cleto Sagripanti. La realizzazione delle calzature prosegue in Veneto. Il sindaco Luciani: «Ennesima tegola per il territorio. Negli ultimi anni impiegava 30 dipendenti»

Lo stabilimento dell’Alberto Fermani (AF srl) di Petriolo non produrrà più calzature. La proprietà, passata negli ultimi anni in mano a Cleto Sagripanti, ha deciso di continuare la produzione in Veneto. Il sindaco di Petriolo «purtroppo è l’ennesima tegola per il nostro territorio. Negli ultimi anni impiegava 30 dipendenti». Il marchio Alberto Fermani, che produce calzature da donna, nell’ottobre del 2013 aveva chiuso e una 70ina di dipendenti erano rimasti a casa. Il marchio era però stato salvato da Sagripanti, prima con un affitto di ramo d’azienda, e poi nel maggio del 2016 con l’acquisto del marchio, divenuto AF srl, preso all’asta in tribunale. Un’avventura che però è durata poco, almeno per quanto riguarda lo stabilimento di Petriolo, con 32 dipendenti cui è stata comunicata la decisione. La produzione è stata sospesa a Petriolo il 31 marzo. Ai lavoratori è stata offerta la possibilità di continuare a lavorare in Veneto. «E’ un’altra brutta tegola che abbiamo subito come territorio comunale – dice il sindaco di Petriolo, Domenico Luciani –. E’ l’epilogo di una vicenda triste cominciata anni fa con la crisi. Una volta qui c’erano diverse aziende del calzaturiero, negli anni Ottanta. Oggi ne sono rimaste ben poche. Le aziende hanno sofferto la concorrenza della globalizzazione. Una realtà che credo sia comune a tutto il territorio marchigiano e italiano». Secondo il sindaco è necessario «un sussidio per i lavoratori come quello del reddito di cittadinanza. Perché che colpa ne ha il dipendente se l’azienda decide di trasferire la produzione altrove. I sussidi dovrebbero essere finalizzati al reinserimento del lavoratore anche in settori diversi rispetto a quello da dove proviene».

(redazione CM)