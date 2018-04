SUMMIT - Accolto l’appello del primo cittadino. Domani visita in zona rossa alle 9 ed una successiva riunione, alle 11, insieme anche agli altri sindaci dell’ex unione montana. Parteciperanno i senatori Donatella Agostinelli e Giuliano Pazzaglini, gli onorevoli Patrizia Terzoni, Paolo Giuliodori, Mario Morgoni, Francesco Acquaroli e Rachele Silvestri

«Significativa e confortante la risposta dei parlamentari marchigiani che erano stati invitati a trascorrere, per domani, sabato 21 aprile, una giornata nella nostra Camerino». Così il sindaco Gianluca Pasqui ha annunciato che l’appello inviato nei giorni scorsi a deputati e senatori eletti nelle Marche è stato accolto. La giornata prevedeva una visita in zona rossa alle 9 ed una successiva riunione, alle 11, insieme anche agli altri sindaci dell’ex Unione Montana di Camerino. Ad oggi, hanno già comunicato la loro presenza a Camerino per l’incontro di domani la senatrice Donatella Agostinelli, il senatore Giuliano Pazzaglini, gli onorevoli Patrizia Terzoni, Paolo Giuliodori, Mario Morgoni, Francesco Acquaroli e Rachele Silvestri. Di questi, alcuni hanno fatto sapere che non parteciperanno alla visita alla zona rossa, ma che saranno sicuramente presenti alla riunione prevista per le 11. Il senatore Francesco Verducci e l’onorevole Simone Baldelli hanno invece fatto sapere che tenteranno di esserci, ma senza fornirne certezza.