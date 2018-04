LA STRUTTURA ambulatoriale di riabilitazione trasferita in via Ottone IV di Brunswik. L'ad Brizioli: «Nuovi spazi più funzionali ed accoglienti per migliorare ulteriormente la nostra qualità erogata»

Taglio del nastro per il nuovo centro ambulatoriale di riabilitazione del Santo Stefano di Matelica. Il centro, per oltre un decennio all’interno dell’ospedale E. Mattei, è stato trasferito in via Ottone IV di Brunswik 12 e questo pomeriggio è stato inaugurato ufficialmente, alla presenza delle autorità locali. «Un nuovo spazio – dice l’Ad Santo Stefano Enrico Brizioli – per migliorare sempre di più i servizi offerti, una sede a misura dei pazienti per soddisfare i loro bisogni di salute in un ambiente funzionale, accogliente e confortevole». «Sono emozionato nell’inaugurare questa struttura – evidenzia il sindaco di Matelica, Alessandro Delpriori – Santo Stefano è una ricchezza per il nostro territorio non solo per i servizi sanitari che porta alla popolazione ma anche per i livelli occupazionali e, con questa apertura, per portare nuovo slancio ed entusiasmo».

«Un segnale di attenzione e di vicinanza nei confronti di una popolazione e di un territorio già purtroppo colpito, come sappiamo, da difficoltà e disagi», sottolinea Patrizia Potente, responsabile regionale Area Marche – Riabilitazione. «Questa realizzazione – dice Antonio Bortone, direttore della rete dei Centri Ambulatoriali Santo Stefano – rappresenta un punto di arrivo importante: i nuovi spazi, infatti, ne migliorano sensibilmente la comodità, sia interna che esterna per via della dotazione di parcheggi disponibili, il confort e la piacevolezza degli ambienti sui quali abbiamo posto una particolare attenzione». «Le due ampie sale d’attesa – ribadisce la responsabile del centro di Matelica, Roberta Ferranti – e poi i colori, la luce e gli arredi degli spazi dedicati alla riabilitazione (dall’ambulatorio alla palestra, dalla logopedia alla psicomotricità, dalla fisioterapia manuale e strumentale alla riabilitazione cognitiva) si abbinano perfettamente alla tradizionale qualità dei servizi offerti da Santo Stefano». Al centro ambulatoriale di Matelica vengono gestiti programmi riabilitativi specifici e personalizzati per il recupero dell’autonomia, dell’efficienza fisica e del benessere in tutte le stagioni della vita guidati da esperti del settore. Il centro ambulatoriale di Matelica rientra nella rete di centri ambulatoriali diffusa in tutta la Regione Marche in cui Santo Stefano, forte della competenza nella gestione dei casi più complessi, offre risposte dedicate non solo alle categorie più fragili di pazienti ma anche percorsi riabilitativi di bassa intensità, diagnostica, visite specialistiche, odontoiatria, prevenzione, medicina dello sport.