Il cda dell’Atac verso la vendita del 51% di Gas Marca dopo la cessione del 49% delle quote a Estra energie srl. L’ingresso a Civitanova della multiutility del settore gas metano è avvenuto lo scorso marzo, quando la società toscana ha sottoscritto l’accordo per l’acquisizione del 49% delle quote dell’azienda municipalizzata che serve 17mila clienti per il gas e 3400 per l’energia elettrica. Nell’accordo (una vendita da 12 milioni di euro) erano previste due tranche: l’acquisizione del 49% delle quote alla firma e la restante parte entro 5 anni. Oggi pomeriggio alle 19 il sindaco darà mandato al cda di cedere anche la restante quota del 51% in anticipo rispetto ai tempi previsti dall’accordo e introitare i restanti 6 milioni di euro dalla vendita. Una scelta fatta dalla maggioranza e dal sindaco Fabrizio Ciarapica. «La scelta – spiega il primo cittadino – nasce dalla volontà di anticipare la cessione e massimizzare la vendita, la maggioranza su questo è compatta, ma vorrei fornire maggiori informazioni a fatto compiuto». Alle 19 infatti è prevista un’assemblea dei soci e fra i punti all’ordine del giorno proprio quello di autorizzare Atac alla vendita al socio attualmente minoritario. Un processo avviato con la precedente amministrazione e contro il quale il centrodestra si era opposto per mantenere completamente in mano pubblica e a livello locale la governance della società. Con l’operazione la società diventerà completamente privata.