MACERATA - Da domani cinque giorni di giochi, eventi e incontri gratuiti, per promuovere il gioco come strumento di salute e socialità. Ospite speciale lo youtuber Croix89

Prende il via domani venerdì 20 aprile in piazza della Libertà (esterno del locale Magacacao) il primo evento del Festival del gioco e sul gioco, GameLabs. Il Festival, organizzato dall’associazione “Labs – Laboratorio Sociale” di Macerata e “StammiBene”, si terrà in vari luoghi della città, dal 20 al 24 aprile promuovendo il gioco in contrapposizione alle dipendenze patologiche ed al gioco d’azzardo. Il GameLabs nasce dall’intenzione di far comprendere come il gioco possa essere, nelle giuste modalità, promotore di socialità, integrazione e sviluppo di life skills che sono oggigiorno di primaria importanza. Il gioco non è solo per bambini ma è rivolto ad ogni fascia d’età, ed anzi può essere il miglior strumento per far comunicare ed interagire le persone. Sempre più spesso il gioco sta entrando anche in ambiti aziendali proprio grazie alla sua innata capacità di aggregare le persone e renderle più collaborative.

«Giocare è qualcosa di naturale che ci fa stare bene, sorridere, stare con gli altri, imparare cose nuove – afferma Stefania Monteverde assessore alla Cultura di Macerata – per questo un festival dedicato al gioco: per far crescere una cultura del saper giocare liberi da ogni dipendenza. Dedicato ai ragazzi e alle ragazze, ma non solo». Durante il festival si potranno sperimentare svariate tipologie ludiche, dai giochi da tavolo ai giochi live come il PlayTheatre, presentato sabato sera alle 21,30 dal regista Paolo Nanni alla Biblioteca Comunale “Mozzi Borgetti”. L’intero evento è stato realizzato dai volontari Labs e StammiBene esclusivamente grazie alle donazioni degli sponsor: Comune di Macerata, Settimi, Oltremodo, ValdiChienti, Lavanderia Cossiri, Porfiri, LM, Cibiemme, Magacacao, Talmone, Passarelli, Hanami, McFast e dai game sponsor: Asmodee, Raven, Red Glove, Bazar 48, Fumetteria 42 e Deep Dragons.

Le giornate fulcro dell’evento saranno quelle di sabato e domenica, nei quali pomeriggi si potrà, presso la sede Labs in vicolo Monachesi 9, giocare ai più disparati giochi da tavolo grazie all’aiuto dei Labbers, dalle 16 alle 20. In entrambi i giorni ci saranno, sempre nel pomeriggio, giochi speciali quali “L’Enigmista” e “Stranger Things”, e serate esclusive come quella che vedrà la messa in scena del PlayTheatre e quella di domenica, presso il teatro Don Bosco, con giochi di gruppo con meccaniche innovative e l’intervento di numerosi ospiti tra i quali Croix89, Alias di Marco Merrino, noto youtuber italiano dallo stile sferzante, che porterà un intervento inedito durante lo spettacolo. In occasione della riapertura del parco Fontescodella gli operatori dell’associazione Ludic che collaborano con il Labs e StammiBene assieme ad altre realtà quali Asur Marche, Made Again, The Rolling Gamers, Ctr ed il Glatad, per la realizzazione del festival, animeranno il pomeriggio per bambini e famiglie, per scoprire le potenzialità di crescita e relazione del gioco.

Tutte le iniziative ed eventi sono totalmente gratuiti ed aperti a tutta la cittadinanza.

L’intero programma dell’evento è visionabile sulla pagina facebook dell’associazione Labs: www.facebook.com/laboratoriosocialemc