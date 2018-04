SISMA - Sarà restaurata grazie ad una iniziativa di solidarietà che viene dalla Campania. Era stata danneggiata dai terremoti di ottobre 2016



La storica fontana del Balcone delle Marche restaurata grazie alla solidarietà della Campania. E’ stata una cerimonia molto partecipata, quella che ha visto ieri alla sala Verdi del municipio i rappresentanti del Rotary Club “Alto Casertano Piedimonte Matese”, incontrare il sindaco di Cingoli, Filippo Saltamartini, Il vice sindaco Luigi Ippolititi e l’assessore Gilberto Giannobi per depositare un assegno di 10mila euro raccolti in segno di solidarietà e di sostegno alle popolazioni del cratere sismico del 2016, dal titolo “Un aiuto al centro per far ripartire il tempo”. I rappresentanti del sodalizio “Il Rotary al servizio dell’umanità” Luigi Palmieri, Pasqualino Simoncelli, Ettore Pirolo, Pasquale Terracciano, Guglielmo Venditti e Pierfrancesco Terracciano hanno organizzato una serata di gala il 26 novembre 2016 nella città di Calvisi (Caserta) il cui ricavato di 10mila euro è stato consegnato ieri nelle mani del ragioniere del Comune di Cingoli, per un intervento sulla storica fontana del Maltempo lungo corso Garibaldi, danneggiata a seguito del terremoto di due anni fa. Durante l’incontro gli studenti dell’istituto alberghiero Varnelli hanno proposto un piccolo buffet per sottolineare l’importanza che in Italia ha assunto i principi di solidarietà e di sostegno alle popolazioni, che in vario modo sono state colpite da calamità naturali ed da altri tragici infortuni.