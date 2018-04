POLITICA - Raffaele Consalvi sottolinea come il Balcone delle Marche stia perdendo movimento di persone soprattutto al centro. «Se sono state lasciate cadere opportunità, sarà difficile invertire la tendenza»

Turismo al Balcone delle Marche, il Partito democratico di Cingoli: «Stiamo perdendo turisti di anno in anno». Sottolinea così il segretario del centro sinistra Raffaele Consalvi la preoccupazione su una stagione estiva che potrebbe non soddisfare le aspettative e subire un calo di presenze nel centro della città. «Credo che nessuno abbia la bacchetta magica per invertire la tendenza – ha sottolineato Consalvi in una nota stampa diffusa nelle ultime ore -, ma allo stesso tempo alcune riflessioni vanno fatte se vogliamo invertire la china. Chi opera nel settore può far molto ma allo stesso tempo l’amministrazione pubblica deve stimolare, accompagnare e cogliere tutte le opportunità che le leggi e altri enti offrono» ha evidenziato il segretario riferendosi all’amministrazione guidata dal sindaco Filippo Saltamartini.

L’accusa di Consalvi è quella dell’aver fatto lasciare passare occasioni importanti per il territorio. «Il centro storico, uno dei Borghi più belli d’Italia, sempre più svuotato – spiega il segretario -. Ma sono state messe in atto misure come una fiscalità di vantaggio per negozi, artigiani, giovani coppie? C’è un progetto di riqualificazione urbana? Turismo è anche cultura, perché non integrare maggiormente e mettere in rete museo, pinacoteca, archivio storico e biblioteca per farli diventare organismi vivi, parlanti, capaci di narrare il territorio e le identità culturali locali? Come ci siamo inseriti di fronte ai grandi attrattori del territorio regionale come ad esempio il turismo religioso e spirituale fatto di monasteri, cammini e vie lauretane? Con quale progettualità è stato affrontato il turismo ambientale e rurale in particolar modo nella zona lago anche attraverso un centro di educazione ambientale per intercettare anche il turismo scolastico? Quali azioni sono state rivolte verso il turismo sportivo con i raduni precampionato di squadre di calcio professionistiche oppure implementando e promuovendo itinerari per tutti gli appassionati di mountain bike? Che dire poi di tutto ciò che è legato al turismo enogastronomico. Perché non inserirsi sulle vie del vino o dell’olio come fattore di crescita di tutta una filiera di prodotti che rappresentano l’eccellenza del nostro territorio?» La visione di Consalvi sulla salute del turismo cingolano insomma non è tra le più ottimiste. «Quello che mi preme sottolineare – continua – è che questi spunti progettuali sono stati o sono per la maggior parte finanziabili attraverso risorse regionali o fondi strutturali europei aumentati anche dopo la crisi sismica. A questo punto la domanda è doverosa, la città queste opportunità le ha colte o le ha lasciate cadere? Se le ha lasciate cadere, credo obbiettivamente che sarà difficile invertire la tendenza, potremo al massimo organizzare anche con lodevole impegno qualche manifestazione che lascia il tempo che trova. Ma non si raggiungerà mai quei cluster turistici che possono cambiare le sorti della città».