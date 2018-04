AI FORNELLI - Nella lista compilata per la prima edizione del concorso "TheFork restaurants awards" anche "Il tiglio in vita". Il cuoco Mauro Uliassi: «E’ un locale che è rinato dopo il terremoto: prima era a Montemonaco»

I migliori cuochi d’Italia scelgono Porto Recanati. Ha preso oggi il via la prima edizione di “TheFork restaurants awards – New openings”, dedicata alle nuove aperture o nuove gestioni dei ristoranti più apprezzati dai top chef italiani. Il progetto è concepito e curato da TheFork, tra le app leader nella prenotazione online dei ristoranti e Identità golose, primo congresso italiano di cucina e pasticceria d’autore. L’obiettivo è delineare un orizzonte nuovo nel panorama della cucina d’autore, che identifichi quali siano le migliori e più convincenti nuove aperture o nuove gestioni con il contributo autorevole di 70 fra i più affermati protagonisti della ristorazione italiana. Già da oggi, sul sito www.theforkrestaurantsawards.it è possibile scoprire la lista dei ristoranti selezionati dai top chef, individuati da Identità golose, che hanno espresso la propria preferenza indicando le nuove aperture e gestioni nel periodo compreso tra gennaio 2017 e marzo 2018. Da oggi e fino al 5 maggio 2018, gli utenti di TheFork potranno votare sul sito dell’iniziativa la propria insegna preferita che, oltre all’endorsement della giuria tecnica, otterrà così anche quello del pubblico. Il 28 maggio 2018 saranno annunciate le insegne più votate in assoluto.

I nuovi ristoranti da provare nelle Marche, secondo i grandi chef italiani, sono due. Il primo di questi è “Il tiglio in vita” a Porto Recanati: risale allo scorso 10 giugno 2017 l’inaugurazione del nuovo locale. Un’importante ristrutturazione di locali in disuso di una precedente attività, ha realizzato spazi illuminati da grandi vetrate che aprono ad est verso l’orizzonte del mare e ad ovest a seguire il tramonto oltre la basilica di Loreto. Lo chef Enrico Mazzaroni lascia così forse in maniera definitiva la sua montagna per il mare. Da una cucina prettamente montana si è così passati a incursioni curiose sul pesce. Segnalato da Mauro Uliassi: «E’ un ristorante che è rinato dopo il terremoto: prima era a Montemonaco, dopo il sisma Enrico Mazzaroni ha deciso di ripartire da Porto Recanati. E’ uno chef pieno di passione e di talento; il locale, sul mare, è davvero piacevole e offre una proposta non solo legata alla cucina di mare, ma anche ricca di influenze legate alla montagna, dove si trovava prima questa insegna». Il secondo ristorante marchigiano scelto è “Officina del Sole” di Montegiorgio: una realtà immersa nelle colline marchigiane, a due passi dal borgo antico. La struttura si sviluppa lungo un’intera collina circondata da uliveti, vigneti e piante da frutto, dove vengono coltivati i prodotti utilizzati per preparare i piatti. É da qui che nasce la sua idea di cucina che parte da uno studio accurato della tradizione. I piatti vengono rielaborati nel contenuto e nella forma in una versione moderna della cucina, senza però alterarne il sapore ed utilizzando una materia prima che identifica il territorio. Segnalato da Errico Recanati: «Lo chef Emanuele Senzacqua segue ed esalta il proprio territorio: molti ingredienti del ristorante sono coltivati da loro stessi e la passione che ci mettono è tutta nel piatto».