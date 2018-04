L'ISTITUTO professionale e i Lions hanno organizzato l'appuntamento per illustrare le attività nel Burkina Faso e l'apporto delle aziende e dei professionisti riguardanti diversi progetti per il territorio. Prima parte a Civitanova, seconda a Corridonia

L’Ipsia Corridoni e i Lions organizzano un convegno sul tema “Competenze professionali per una solidarietà globale”, per illustrare le attività dei Lions nel Burkina Faso e l’apporto delle aziende e dei professionisti riguardanti diversi progetti di solidarietà per il territorio. Il convegno, patrocinato dai comuni di Macerata, Civitanova, Corridonia e dalla Provincia di Macerata, è in programma venerdì 20 aprile nelle sedi Ipsia, il mattino a Civitanova (Villa Eugenia) dalle ore 8,30 alle 12 e nel pomeriggio, dalle 15 alle 18, nella sede centrale di Corridonia. L’iniziativa è stata presentata questa mattina, nella sala giunta di Civitanova, dall’assessore al Commercio Pierpaolo Borroni, da Anna Maria Vecchiarelli Officer di circoscrizione MK Onlus Lions e Alberto Salciccia, docente IPSIA “Corridoni”, coordinatori del convegno. Presenti anche Claudio Cipriani (Confindustria), Alvise Manni (storico), Annalisa Bracaccini (Lions) e il prof Angelo Gaglioppa.

«Il service internazionale MK onlus Lions – ha detto la Vecchiarelli – supporta la popolazione del Burkina Faso e i bambini. Con soddisfazione quest’anno abbiamo coinvolto l’Ipsia, una scuola fucina di tante competenze del territorio che deve essere meglio conosciuta». All’incontro di venerdì interverranno Francesca Varriale, dirigente scolastico dell’Ipsia “Corridoni” di Corridonia, Fabrizio Ciarapica, sindaco di Civitanova, Antonio Pettinari, presidente della Provincia, Nando Tozzi, presidente del Lions Club Civitanova Marche Cluana, Gianni Niccolò, direttore Confindustria Macerata, Giorgio Menichelli, segretario provinciale Confartigianato Imprese Macerata. «L’Amministrazione comunale è lieta di supportare questa iniziativa – ha dichiarato l’assessore Borroni – che mette in rete eccellenze del territorio, la scuola che forma i futuri professionisti e i Lions che si distinguono per il loro impegno su tanti fronti. E’ fondamentale sensibilizzare i giovani sui temi sociali. Un bellissimo risultato è stato il restauro del tornio del 1862, di cui si parlerà nel convegno, e ci auguriamo di poter collaborare anche in futuro ad altri progetti condivisi». Cipriani di Confindustria ha sottolineato il forte radicamento dell’Ipsia nel territorio, i tanti professionisti e imprenditori che da essa provengono e l’importanza di sviluppare questo tipo di formazione umana, sociale e civile ma anche tecnico professionale e socio-sanitario. Il coordinatore del convegno Alberto Salciccia ha ringraziato i Comuni di Corridonia e Civitanova e riferendo i tanti progetti che la scuola attiva ogni anno. Gli studenti sono in continuo contatto con il mondo del lavoro, anche con l’Area Vasta, l’ospedale, e ha un laboratorio a Civitanova dove si fa pratica dei vari mestieri. Dopo il convegno, in programma anche la visita al tornio nell’area ex Cecchetti di via Don Bosco a Civitanova e all’azienda “Gruppo Meccaniche Luciani Srl” nella zona Industriale di Corridonia.