PROMOZIONE, IL PUNTO E LA TOP 11 - La doppietta di Pantone e il 17esimo centro stagionale di Martin Garcia stendono la Laurentina e valgono il sorpasso in vetta ai danni del Sassoferrato Genga. Gli uomini di Liberti pareggiano con l'Aurora Treia e ora accusano tre punti di ritardo dal San Marco Servigliano Lorese capolista. Inizia con il piede giusto mister Finocchi sulla panchina del Villa Musone, battuto il Gabicce Gradara

di Michele Carbonari

Primato che va, primato che viene. Si può sintetizzare così il momento di Potenza Picena (B) e Portorecanati (A). Infatti proprio quest’ultima è la nuova capolista del girone nord delle Marche di Promozione, avendo approfittato della sconfitta del Sassoferrato Genga nella decima giornata di ritorno. Gli uomini di Possanzini invece fanno il loro dovere tra le mura amiche contro la Laurentina, calando il tris in rimonta: a segno due volte Pantone e una il capocannoniere Martin Garcia (17), ma in tutte le manovrate azioni dei gol c’è lo zampino di uno stratosferico Emanuele Gasparini. Sembra accusare un calo il Camerino, che esce sconfitto (2-1) dal campo della Passatempese nonostante un buon primo tempo dove passa in vantaggio grazie alla punizione di Fabrizio Santoni (nella ripresa la rimonta ospite ma anche la traversa di Iori). Inizia con il sorriso il nuovo corso sulla panchina del Villa Musone di Davide Finocchi, responsabile tecnico del settore giovanile subentrato al posto di Marco Strappini. I gialloblu infatti sbancano per 2-1 il terreno del Gabicce Gradara con una formazione piena di under, ben cinque. Ai fini del successo finale è decisivo l’uno due di inizio ripresa firmato dall’inedita coppia gol Liguori – Tonizi.

Come anticipato, nel girone B si allontanano i sogni di gloria del Potenza Picena, che divide la posta in palio a Treia e ora vede lontana tre punti la vetta occupata dalla San Marco Servigliano Lorese, alla quale si arrende di misura il Montecosaro, che a sua volta vede sfumare il sogno di raggiungere gli spareggi promozione. I giallorossi di Liberti regalano un tempo all’Aurora, abile a portarsi sul doppio vantaggio grazie al redivivo capocannoniere Chornopyshchuk (era a secco da ben sei turni e ora a quota venti) che sblocca con una staffilata dai trenta metri. Ad inizio ripresa raddoppia Capenti di testa ma successivamente viene fuori la reazione degli ospiti, trascinati dal tap in di Ruggeri, sul tiro di Degano, il quale poi si mette in proprio in una delle sue specialità: il calcio piazzato (2-2). Inarrestabile invece la remuntada dell’Helvia Recina, che sale al terzo posto in seguito al successo interno all’inglese ai danni del Chiesanuova (leggi l’articolo). I biancorossi di Fondati invece vengono agganciati all’ultimo posto della griglia playoff dal Montefano. I viola di Lattanzi, in inferiorità numerica per gran parte del secondo tempo, infatti tornano a brindare dopo tre giornate superando di misura tra le mura amiche il Trodica, che a sua volta interrompe la striscia positiva: decisivo un colpo di testa in apertura di Palmucci sugli sviluppi di un corner.

La top 11 (4-1-4-1): Recchi (Helvia Recina); Fratini (Aurora Treia), Sulce (Potenza Picena), Pigini (Montefano), Quintabà (Montecosaro); Campana (Helvia Recina); Liguori (Villa Musone), Emanuele Gasparini (Portorecanati), Luca Santoni (Chiesanuova), Fabrizio Santoni (Camerino); Pantone (Portorecanati). All.: Finocchi (Villa Musone).

Il personaggio della settimana: Emanuele Gasparini (Portorecanati). L’imprevedibile giocatore sfodera una prestazione maiuscola risultando decisivo in ogni marcatura arancione. La sua esperienza potrà rivelarsi determinante nella gestione delle ultime partite in testa al campionato.